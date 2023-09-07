مراهق من ألاباما يكتشف جمجمة حوت عمرها 34 مليون سنة في مزرعة عائلية

حققت ليندسي ستالورث، وهي طالبة في مدرسة ألاباما للرياضيات والعلوم، اكتشافًا مذهلاً أثناء بحثها عن الحفريات في مزرعة عائلتها. وعثر ستالورث على جمجمة حوت عمرها 34 مليون عام، مما يمثل اكتشافًا مهمًا للمنطقة.

كان ستالورث يجمع الحفريات في المزرعة لسنوات ولكن لم يكن لديه أي شخص لتقديم معلومات عنها. قررت إحضار بعض اكتشافاتها إلى مدرس الأحياء، درو جينتري، وهو عالم الحفريات. تعرفت طبقة النبلاء على الفور على أحد أسنان سمك القرش التي أظهرتها له وكان مهتمًا بمعرفة المزيد عن أصلها.

زار طبقة النبلاء المزرعة خلال الصيف على أمل البحث في أسنان سمك القرش. ومع ذلك، فقد وجد شيئًا أكثر أهمية بكثير. وفي غضون ساعات قليلة، اكتشف جينتري شظايا من العظام المتحجرة، مما قاده إلى عدة عظام كبيرة تخرج من التربة. تم التعرف على العظام على أنها تنتمي إلى الحوت.

برفقة ستالورث وعدد قليل من المساعدين، أمضى جينتري معظم شهري يونيو ويوليو في التنقيب عن البقايا. لقد أعادوا العظام إلى مختبر علم الحفريات في كلية ألاباما للرياضيات والعلوم لمزيد من الدراسة.

ويقدر طول الحوت بحوالي 20 قدمًا، ويُعتقد أنه قريب أصغر من Basilosaurus cetoides، وهي أحفورة ولاية ألاباما. وقد يكون أيضًا مرتبطًا بـ zygorhiza، وهو نوع آخر من الحيتان الموجودة في الدول المجاورة.

وعلى الرغم من أنه تم انتشال الجمجمة فقط حتى الآن، إلا أن الفريق يخطط للتنقيب عن بقية الحوت في السنوات المقبلة. ونظرًا لحجمه، فمن المتوقع أن يستغرق التنقيب فيه بالكامل من ثلاث إلى أربع سنوات.

وأكد جون إبيرسول، مدير المجموعات في مركز ماكوين للعلوم، أن عمر جمجمة الحوت يبلغ حوالي 34 مليون سنة. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة للحياة البحرية القديمة في ألاباما ويسلط الضوء على أهمية مواصلة الاستكشاف والبحث في مجال علم الحفريات.

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– تعريف السيتوديس Basilosaurus: [أضف تعريف]

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