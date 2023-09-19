ملخص: اكتشف الباحثون أسنانًا أحفورية لمخلوق صغير يشبه القوارض يُدعى Sikuomys mikros، يُلقب بـ "فأر الجليد"، والذي عاش منذ أكثر من 70 مليون سنة في ما يعرف الآن بألاسكا. وازدهر هذا المخلوق، الذي يبلغ حجمه حجم فأر المنزل، في درجات الحرارة المتجمدة والظلام في شتاء القطب الشمالي، إلى جانب أنواع مختلفة من الديناصورات. تم العثور على الأسنان، التي يتراوح حجمها من 1 إلى 1.5 ملم فقط، داخل الرواسب التي تم جمعها من ثلاثة مواقع منفصلة في تكوين برينس كريك، وهي منطقة غنية بحفريات الديناصورات. وكانت أسنانه متميزة بدرجة كافية عن أسنان أقاربه المقربين لتصنيفه كنوع جديد. على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن سلوكيات هذا المخلوق وأسلوب حياته، إلا أن العلماء يتوقعون أنه ربما ظل نشطًا طوال فصل الشتاء، ويتغذى على الحشرات واللافقاريات الأخرى للحفاظ على نفسه في البيئة القاسية. يُعتقد أن الحجم الصغير لسمك Sikuomys mikros هو تكيف تطوري، مما يسمح له بطلب كميات أقل من الطعام خلال أشهر الشتاء.

يوفر تكوين برنس كريك، الواقع فوق الدائرة القطبية الشمالية، نافذة فريدة على سكان المنطقة في عصور ما قبل التاريخ خلال زمن الديناصورات. يضيف اكتشاف أسنان "فأر الجليد" إلى فهمنا للأنظمة البيئية المتنوعة التي كانت موجودة في القطب الشمالي القديم، مما يتحدى تصوراتنا المسبقة حول القيود المفروضة على الحياة في البيئات القاسية.

المصدر: مجلة علم الحفريات المنهجي (أغسطس 2021)