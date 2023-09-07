طالب في مدرسة ثانوية يكتشف جمجمة حوت عمرها 34 مليون سنة في الفناء الخلفي

تم اكتشاف رائع من قبل ليندسي ستالورث البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وهي طالبة في مدرسة ثانوية من ولاية ألاباما. أثناء البحث عن أسنان سمك القرش في الممتلكات الخشبية لعائلتها، عثرت ستالورث ومعلم الأحياء الخاص بها، أندرو جينتري، على شظايا عظمية صغيرة. ومع استمرارهم في التنقيب، اكتشفوا عظامًا أكبر وفي النهاية قطعة من الفك السفلي. وعند العثور على أحد أسنان المخلوق الضخمة، أدركوا أنها كانت جمجمة حوت ما قبل التاريخ، ويقدر طولها بحوالي أربعة إلى خمسة أقدام.

كانت ستالورث، وهي طالبة في مدرسة ألاباما للرياضيات والعلوم، تجمع الحفريات من أرض عائلتها لبعض الوقت. ومع ذلك، لم تتمكن هي وعائلتها من الوصول إلى أي شخص لديه خبرة في التعرف عليهم. تغير هذا عندما طلبت ستالورث توجيهات معلمتها، التي اعتمدت على بيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة المسح الجيولوجي في ألاباما. وبمساعدتهم، تمكنوا من التأكد من أن اكتشافهم كان عبارة عن بقايا حوت عمره 34 مليون عام.

كشف جينتري، مدرس الأحياء، أنه لم يكن لديهم في البداية أي فكرة عن أهمية اكتشافهم. فقط عندما استخدموا معاول الأسنان لإزالة الأوساخ المحيطة بالعظام بعناية، أدركوا الطبيعة الحقيقية لما اكتشفوه. وفقًا لتقييم جينتري، تشير البقايا إلى أن الحوت قد ينتمي إلى نوع Zygorhiza، وهو قريب أصغر من Basilosaurus cetoides الذي عاش في البحار الضحلة على طول ساحل ألاباما منذ ملايين السنين.

وعلى الرغم من أن الفريق لم يسترد حاليًا سوى الجمجمة نظرًا لحجمها، إلا أنهم يخططون للشروع في عملية تنقيب أطول للكشف عن الهيكل العظمي بأكمله. ويتوقع جينتري أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل أن يعودوا بالحيوان بالكامل إلى المختبر، إذا كان موجودًا بالفعل.

يسلط هذا الاكتشاف الرائع الضوء على أهمية الفضول والاستكشاف العلمي. كما أنه بمثابة تذكير بالتاريخ الغني الذي يكمن تحت ساحاتنا الخلفية، في انتظار اكتشافه وكشف النقاب عنه.

مصادر:

– مدرسة ألاباما للرياضيات والعلوم

- واشنطن بوست