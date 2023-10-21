اختراق ثوري: يتيح DeepMB التصوير البصري الصوتي عالي الجودة في الوقت الفعلي

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في مجال التصوير الطبي، حيث قاموا بمعالجة التحدي طويل الأمد المتمثل في الحصول على صور عالية الجودة بسرعة باستخدام التصوير المقطعي البصري الصوتي متعدد الأطياف (MSOT). MSOT هي تقنية متطورة لديها القدرة على تشخيص وتقييم الأمراض المختلفة مثل سرطان الثدي وضمور العضلات. ومع ذلك، فإن المعالجة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمطلوبة لإنشاء صور تفصيلية قد حدت من فائدتها السريرية.

للتغلب على هذا التحدي، قام الباحثون بتطوير DeepMB، وهو إطار عمل للتعلم العميق يتيح التصوير البصري الصوتي عالي الجودة في الوقت الفعلي. يعمل برنامج DeepMB على سد الفجوة بين سرعة التصوير في الوقت الفعلي وجودة الصورة التي يتم تحقيقها من خلال إعادة البناء المستندة إلى النموذج. ويحقق ذلك من خلال تمثيل إعادة البناء القائم على النموذج باستخدام شبكة عصبية عميقة.

ما يميز DeepMB عن الآخرين هو أدائه المثير للإعجاب. من خلال تدريب النظام على الإشارات الصوتية الضوئية المركبة وصور الحقيقة الأرضية التي تم إنشاؤها من خلال إعادة البناء المستندة إلى النموذج، حقق الباحثون إعادة بناء دقيقة للصور الصوتية الضوئية في 31 مللي ثانية فقط لكل صورة. يعد هذا أسرع بنحو 1000 مرة من الخوارزميات الحديثة، مع الحفاظ على عدم فقدان جودة الصورة تقريبًا، كما تم تأكيده من خلال التقييمات النوعية والكمية لمجموعة بيانات متنوعة من صور الجسم الحي.

إن الآثار المترتبة على DeepMB عميقة. يعد بتزويد الأطباء بإمكانية الوصول الفوري إلى صور MSOT عالية الجودة بغض النظر عن حالة المريض أو منطقة الجسم التي يتم فحصها. يفتح هذا الإنجاز إمكانية أن يصبح التصوير التبايني متعدد الأطياف عالي الدقة من خلال التصوير المقطعي البصري الصوتي المحمول جزءًا روتينيًا من الممارسة السريرية. لديه القدرة على إحداث تحول في الدراسات الطبية ورعاية المرضى من خلال تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بأداة قوية لإجراء تشخيصات أكثر دقة وتوفير رعاية فائقة.

في الختام، DeepMB يمثل تقدما كبيرا في التصوير البصري الصوتي. يمتد تنوعه إلى ما هو أبعد من MSOT إلى طرق التصوير الأخرى مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. مع استمرار DeepMB في التطور، فإنه لديه القدرة على أن يصبح حجر الزاوية في التصوير الطبي الحديث، وتقديم نتائج عالية الجودة بسرعات غير مسبوقة وإحداث ثورة في هذا المجال نحو الأفضل.

المصدر: الباحثون في هذا المشروع.