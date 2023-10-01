ملاحظات NIRSpec لـ Sedna وGonggong وQuaoar على تلسكوب جيمس ويب الفضائي

لقد أجرينا عمليات رصد لـ Sedna وGonggong وQuoar باستخدام أداة NIRSpec الموجودة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) من أجل دراسة أطيافها. تمت ملاحظة Sedna وGonggong في وضع المنشور منخفض الدقة، حيث يغطي الأطوال الموجية من 0.7 إلى 5.2 ميكرومتر. من ناحية أخرى، تمت ملاحظة Quaoar بدقة طيفية أعلى باستخدام شبكات متوسطة الدقة، تمتد من 0.97 إلى 3.16 ميكرومتر.

كشف طيف سيدنا عن وجود العديد من ميزات الامتصاص، بما في ذلك الإيثان (C2H6)، والأسيتيلين (C2H2)، والإيثيلين (C2H4)، وH2O (الماء)، وربما ثانوي أكسيد الكربون (ثاني أكسيد الكربون). أظهر طيف Gonggong ميزات أقل وأضعف للإيثان، ولكن ميزات أقوى وأكثر نظافة تتعلق بـ H2O وCO2 المرتبطة بجزيئات أخرى. أظهر طيف منشور Quaoar ميزات أقل وأضعف للإيثان، بالإضافة إلى ميزات H2O العميقة والنظيفة، وهي ميزة محتملة عند 2 ميكرومتر تعزى إلى HCN (سيانيد الهيدروجين)، وجليد ثاني أكسيد الكربون.

عند فحص Quaoar بدقة أعلى، اكتشفنا نطاقات مختلفة ومختلطة من الإيثان والميثان (CH4). أظهر أطياف الأجسام الثلاثة منحدرات طيفية حمراء شديدة الانحدار وامتصاصات قوية وواسعة النطاق تتراوح بين 2.7 و3.6 ميكرومتر، مما يشير إلى وجود جزيئات عضوية معقدة.

تُعزى هذه الهيدروكربونات الخفيفة والجزيئات العضوية المعقدة إلى تشعيع الميثان. يمكن أن تعزى الاختلافات في وفرتها الظاهرة إلى المدارات المميزة للأجسام الثلاثة، مما يؤدي إلى فترات زمنية مختلفة لاحتباس الميثان والتعرض للجسيمات المشحونة.

وبشكل عام، يشير الوجود المستمر للهيدروكربونات الخفيفة إلى تجديد غاز الميثان على أسطح سيدنا، وغونغقونغ، وكوار. ومن المفترض أن هذه الأجرام السماوية شهدت ذوبانًا داخليًا وعمليات جيولوجية.

مصادر:

– الفلكية ph.EP