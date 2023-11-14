تحول جميل: إحداث ثورة في استخدام نفايات مصانع النبيذ

حقق الباحثون في تركيا تقدمًا مذهلاً في سعيهم لإيجاد حلول مستدامة لنفايات مصانع النبيذ. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة، كشفوا عن تقنية رائدة لإعادة استخدام مخلفات النبيذ، وهو منتج ثانوي مهم لعملية صناعة النبيذ، لإنتاج حلويات تعتمد على الجيلاتين. لا يوفر هذا الابتكار عامل تلوين طبيعي منخفض التكلفة لصناعة الحلويات فحسب، بل يضيف أيضًا فوائد صحية.

رواسب النبيذ هي البقايا التي تبقى بعد عملية التخمير، وتتكون في المقام الأول من خلايا الخميرة الميتة. في كل عام، يتم إنتاج كمية مذهلة تبلغ 2.5 مليون طن من مخلفات النبيذ في جميع أنحاء العالم. في حين أن مخلفات النبيذ يمكن أن تضر بالبيئة إذا تم إطلاقها مباشرة، فإنها تمتلك خصائص رائعة يمكن أن تعزز الجوانب الغذائية والوظيفية لمختلف المنتجات، بما في ذلك الزبادي والآيس كريم وحتى البرغر.

ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم الإبلاغ عن استخدام رواسب النبيذ في الحلويات القائمة على الجيلاتين حتى الآن. تقدم هذه الدراسة تحليلاً مقارنًا بين الهلام الملون بالنبيذ والملونات التجارية القياسية. تظهر النتائج بشكل آسر كيف يؤدي إدراج رواسب النبيذ إلى تحسين نسيج الهلام مع تضخيم ملف تعريف النكهة.

يشرح الدكتور جولتشي بيديس كاينارجا، الأستاذ المساعد في جامعة كيركلاريلي في تركيا والمؤلف المقابل للدراسة، الإلهام وراء بحثهم، قائلاً: "غالبًا ما تستخدم صناعات الحلويات ملونات الطعام لتعزيز جاذبية منتجاتها. ومع ذلك، فإن ملونات الطعام الاصطناعية تفتقر إلى الخصائص العطرية والمكونات المفيدة الموجودة في مخلفات النبيذ. وعلى الرغم من ثباتها، فإن هذه الملونات الاصطناعية قد تحتوي أيضًا على مكونات سامة.

من المتوقع أن يصل السوق المتنامي لملونات الطعام إلى 4.77 مليار دولار بحلول عام 2026. إن تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات ذات الملصقات النظيفة والمكونات النباتية الطبيعية يجعل من النبيذ خيارًا جذابًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مخلفات النبيذ بمثابة بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة لنظيراتها التجارية.

ويؤكد كايناركا أن اعتماد رواسب النبيذ كعامل تلوين لا يقلل من تكاليف الإنتاج فحسب، بل يضيف أيضًا خصائص وظيفية إلى الحلويات، مما يؤدي في النهاية إلى فوائد اقتصادية شاملة. من خلال إعادة استخدام أغطية النبيذ، يمكن لمصانع النبيذ تقليل تكاليف التخلص من النفايات بينما تساهم في الوقت نفسه في تقليل تلوث المياه وانبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الإدارة الفعالة للنفايات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي مخلفات النبيذ؟

رواسب النبيذ هي بقايا الطعام بعد عملية التخمير في صناعة النبيذ، وتتكون في الغالب من خلايا الخميرة الميتة.

2. ما هي التطبيقات المحتملة لثمار النبيذ؟

وبصرف النظر عن استخدامها كعامل تلوين طبيعي في الحلويات، يمكن دمج مخلفات النبيذ في منتجات مختلفة مثل الزبادي والآيس كريم والبرغر. كما أنها تظهر نتائج واعدة في تركيب المكملات الغذائية والأطعمة الخفيفة الصحية ذات الخصائص المحتملة للوقاية من أمراض القلب والمضادة للسرطان.

3. لماذا يعتبر النبيذ خيارًا جذابًا لصناعة المواد الغذائية؟

يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن منتجات ذات ملصقات نظيفة ومكونات نباتية طبيعية. تقدم رواسب النبيذ هذه السمات المرغوبة بينما تكون أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالأصباغ الغذائية التجارية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدراسة الأصلية المنشورة في مجلة علوم الأغذية والزراعة: دراسة إمكانات رواسب النبيذ كملون طبيعي ومكون وظيفي في إنتاج الهلام.

المصدر phys.org