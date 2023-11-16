يتسبب انفجار أشعة جاما في استنفاد مؤقت للأوزون في الغلاف الجوي العلوي للأرض

في 9 أكتوبر 2022، لاحظ علماء الفلك انفجارًا غير عادي لأشعة جاما، وهو الأكثر سطوعًا في التاريخ، نشأ من مستعر أعظم على بعد حوالي 1.9 مليار سنة ضوئية. وقد تبين مؤخرا أن هذا الحدث الكوني، الذي رصدته التلسكوبات الفضائية، أدى إلى تأثير كبير على الغلاف الجوي العلوي للأرض، وخاصة جزيئات الأوزون الموجودة في طبقة الأيونوسفير. وعلى الرغم من أن التأثير كان مؤقتًا فقط، حيث استمر لبضع دقائق قبل أن يصلح الأوزون نفسه، فإن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على التأثير المحتمل للانفجارات البعيدة على غلافنا الجوي.

ولاحظ فريق العلماء، بقيادة الدكتور بيترو أوبرتيني من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في روما، تغيرا ملموسا في عدد الجسيمات المتأينة في الغلاف الجوي العلوي للأرض نتيجة لانفجار أشعة جاما. وتضمنت هذه الجزيئات المتأينة جزيئات الأوزون المسؤولة عن امتصاص الإشعاع الشمسي الضار. وكان استنفاد الأوزون قصيرا وليس شديدا، لكنه يسلط الضوء على مدى ضعف غلافنا الجوي أمام الظواهر الكونية.

وبينما تتركز معظم طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير، التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 10 إلى 25 ميلاً فوق سطح الأرض، فإنها تتواجد أيضاً بتركيزات أقل في طبقة الأيونوسفير، التي تمتد من ارتفاع 37 إلى 310 ميلاً. تلعب طبقة الأوزون دورًا حاسمًا في حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الكائنات الحية، بما في ذلك حروق الشمس وسرطان الجلد وتلف المحاصيل.

استخدمت الدراسة الأخيرة بيانات من القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية والمختبر الدولي للفيزياء الفلكية لأشعة جاما التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتحليل آثار انفجار أشعة جاما على الأرض. اكتشف الباحثون زيادة حادة في المجال الكهربائي في الجزء العلوي من الغلاف الأيوني، مما يشير إلى تأين جزيئات الأوزون والنيتروجين بواسطة أشعة جاما. ولم تكن الجزيئات المتأينة قادرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، مما يعرض الأرض لفترة وجيزة لأشعة شمسية إضافية قد تكون ضارة.

يوضح هذا البحث قابلية الغلاف الجوي للأرض للتأثر بالأحداث الكونية حتى عندما تحدث على بعد ملايين أو مليارات السنين الضوئية. في حين أن استنفاد الأوزون المؤقت الناجم عن انفجار أشعة غاما كان قابلاً للتحكم، تشير عمليات المحاكاة إلى أنه إذا حدث حدث مماثل في مجرتنا درب التبانة، فمن المحتمل أن يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون لفترة طويلة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو انفجار أشعة جاما؟

ج: انفجار أشعة جاما هو انفجار نشيط للغاية يحدث في الفضاء، ويطلق كمية هائلة من أشعة جاما، وهو الشكل الأكثر نشاطًا للإشعاع الكهرومغناطيسي.

س: كيف تحمينا طبقة الأوزون؟

ج: تمتص طبقة الأوزون جزءاً كبيراً من أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يمنعها من الوصول إلى سطح الأرض ويسبب ضرراً للكائنات الحية.

س: هل يمكن للأحداث الكونية مثل انفجارات أشعة جاما أن تؤثر على الغلاف الجوي للأرض؟

ج: نعم، أظهرت هذه الدراسة أنه حتى انفجارات أشعة جاما التي تحدث بعيدًا عن الأرض يمكن أن يكون لها تأثيرات ملحوظة على غلافنا الجوي، بما في ذلك استنفاد طبقة الأوزون مؤقتًا.

س: هل يمكن لحدث مماثل أقرب إلى الأرض أن يكون كارثيا؟

ج: وفقًا للعلماء، إذا حدث انفجار لأشعة جاما بالقرب من الأرض في مجرتنا درب التبانة، فمن المحتمل أن يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون لفترة طويلة، مما قد يكون له آثار خطيرة على الحياة على كوكبنا.