الكشف عن التاريخ الزلزالي المخفي لبوجيه ساوند

ألقت دراسة رائدة ضوءًا جديدًا على النشاط الزلزالي القديم الذي شكل منطقة بوجيه ساوند، موطن مدينة سياتل الصاخبة. لقد حير الباحثون منذ فترة طويلة بشأن توقيت وحجم الزلازل التي حدثت منذ أكثر من 1,100 عام في المنطقة. ومع ذلك، قرر فريق من العلماء الآن أن صدعين متجاورين شهدا نشاطًا زلزاليًا خلال فترة 6 أشهر، مما يوفر رؤى أساسية حول ماضي المنطقة.

بدلًا من الاعتماد على طرق التأريخ التقليدية بالكربون المشع، والتي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج غير مؤكدة، تحول الباحثون إلى مصدر غير تقليدي: حلقات الأشجار. وقاموا بتحليل حلقات النمو السنوية لأشجار تنوب دوغلاس التي هلكت خلال الحدث الزلزالي القديم ثم دُفنت بعد ذلك تحت الطين أو غمرتها المياه. ومن خلال فحص الأنماط الموجودة في حلقات الأشجار عن كثب، اكتشف الفريق أن الأشجار من مواقع مختلفة ماتت في وقت واحد، مما يشير إلى أن صدع سياتل وسادل ماونتن تمزق خلال نفس الفترة.

تشير نتائج الدراسة إلى سيناريوهين محتملين: إما حدوث زلزالين متقاربين بقوة 7.5 و7.3 خلال 6 أشهر من بعضهما البعض، أو زلزال واحد بقوة 7.8 يؤثر على كلا الصدعين. وفي كلتا الحالتين، كانت الزلازل مدمرة للغاية ويمكن مقارنتها في شدتها بزلزال سان فرانسيسكو المدمر عام 1906. لا توفر هذه الأفكار معلومات مهمة لفهم النشاط الزلزالي الماضي في المنطقة فحسب، بل لها أيضًا آثار مهمة على التخطيط المستقبلي للزلازل وتصميم المباني.

يمكن للمعرفة المكتسبة من هذا البحث أن تساعد العلماء والمهندسين على الاستعداد بشكل أفضل للزلازل المستقبلية المحتملة في منطقة بوجيه ساوند. ومن خلال فهم توقيت وشدة الزلازل الماضية، يمكن تعزيز استراتيجيات إدارة الطوارئ، ويمكن مراجعة قوانين البناء لتأخذ في الاعتبار احتمال حدوث صدمات كبيرة أو زلازل متعددة متتالية. تمثل هذه الدراسة خطوة كبيرة إلى الأمام في فهمنا للتاريخ الزلزالي لبوجيه ساوند وتعزز الحاجة إلى البحث المستمر والتأهب في المناطق المعرضة للزلازل.

أسئلة وأجوبة

1. كيف حدد الباحثون توقيت الزلازل القديمة؟

قام الباحثون بفحص حلقات النمو السنوية لأشجار التنوب دوغلاس التي هلكت خلال الحدث الزلزالي. ومن خلال تحليل الأنماط الموجودة في حلقات الأشجار، تمكنوا من تحديد أن الأشجار من مواقع مختلفة ماتت في وقت واحد، مما يشير إلى أن الزلازل حدثت خلال فترة 6 أشهر.

2. ما هما السيناريوهان المحتملان للزلازل؟

بناءً على حجم الصدوع، قدر الفريق أن زلزالين متقاربين بقوة 7.5 و7.3 وقعا في غضون 6 أشهر من بعضهما البعض، أو زلزال واحد بقوة 7.8 درجة أثر على كلا الصدعين.

3. ما هي آثار هذا البحث على التخطيط المستقبلي للزلازل وتصميم المباني؟

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على التخطيط المستقبلي للزلازل وتصميم المباني في منطقة بوجيه ساوند. يمكن للمعرفة المكتسبة من فهم توقيت وشدة الزلازل الماضية أن تساعد استراتيجيات إدارة الطوارئ وقوانين البناء على الاستعداد بشكل أفضل للزلازل المحتملة في المستقبل. يمكن أن يشمل ذلك النظر في إمكانية حدوث صدمات كبيرة أو زلازل متتالية في تصميمات المباني ومراجعة خرائط الحركة الأرضية المستخدمة في قوانين البناء.

مصادر:

- "زلزال قوي (أو اثنين) هز بوجيه ساوند منذ 1,100 عام" - إيوس