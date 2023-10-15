استراتيجية لتعزيز الموصلية الفائقة المستندة إلى الضوء لـ K₃C₆₀

حدد الباحثون استراتيجية لزيادة الموصلية الفائقة الناتجة عن الضوء للمادة K₃C₆₀. الموصلية الفائقة هي قدرة بعض المواد على توصيل الكهرباء بأقل قدر من المقاومة، مما يجعلها مرغوبة للغاية لمختلف التطبيقات التكنولوجية. K₃C₆₀ هو موصل فائق عضوي يُظهر مقاومة صفر عند تعرضه لنبضات ضوئية متوسطة الأشعة تحت الحمراء.

نجح فريق الباحثين من معهد ماكس بلانك لبنية وديناميكيات المادة، وجامعة بارما للدراسات، وجامعة أكسفورد في تعزيز قابلية التعرض للضوء لـ K₃C₆₀ بمقدار أمرين من حيث الحجم. تضمن هذا الاختراق استخدام مصدر ضوئي قابل للضبط بدرجة عالية، يصل إلى تردد 10 هرتز.

في التجارب السابقة، حقق الباحثون بالفعل مرحلة التوصيل الفائق في K₃C₆₀ باستخدام طاقات فوتون مثيرة ذات طاقة أعلى. ومع ذلك، ركزت هذه الدراسة على استكشاف الإثارة في المادة عند الطاقات المنخفضة، والتي أصبحت ممكنة باستخدام مصدر تيراهيرتز.

إن الفيزياء الأساسية وراء هذا التحسين ليست مفهومة بالكامل بعد. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن الاهتزازات الجزيئية المدفوعة تقترن بالحالات الإلكترونية للمادة، مما يعزز الاقتران والتماسك الضروريين للموصلية الفائقة. وتمكن الفريق من الحفاظ على حالة طويلة الأمد من الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 نانو ثانية.

لا يلقي هذا البحث الضوء على الآليات الكامنة وراء الموصلية الفائقة الناجمة عن الضوء في K₃C₆₀ فحسب، بل يقدم أيضًا استراتيجية يمكن أن تطيل الموصلية الفائقة المستحثة بالصور. وهذا له آثار محتملة على تطوير تقنيات الكم التي تعتمد على الضوء. ويخطط الباحثون أيضًا لدراسة خصائص هذه الحالة العابرة ومقارنتها بالموصلية الفائقة المتوازنة.

بشكل عام، تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الموصلية الفائقة للمواد باستخدام الضوء وتفتح إمكانيات جديدة للتقدم التكنولوجي في المستقبل.

مصادر:

– إي. رو وآخرون، تعزيز الرنين للموصلية الفائقة المستحثة بالصور في K3C60، فيزياء الطبيعة (2023).

التعاريف:

– الموصلية الفائقة: قدرة بعض المواد على توصيل الكهرباء دون أي مقاومة تقريبًا.

- K₃C₆₀: موصل فائق عضوي يُظهر مقاومة صفر عند تعرضه لنبضات ضوئية متوسطة تحت الحمراء.

- تيراهيرتز (THz): وحدة تردد تقابل تريليون دورة في الثانية.

– حالة التوازن : حالة لا تتغير فيها خصائص النظام مع الزمن.