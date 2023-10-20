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تتيح الرنانات الصوتية الكبيرة قياسًا دقيقًا للطاقة الصوتية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
تتيح الرنانات الصوتية الكبيرة قياسًا دقيقًا للطاقة الصوتية

طور باحثون من جامعة هارفارد وجامعة بوردو استراتيجية للتحكم وقراءة الوظائف الشاغرة في السيليكون داخل الرنانات الصوتية السائبة المصنوعة من كربيد السيليكون 4H (SiC). هذه الرنانات، التي تعمل على تضخيم أو تصفية الموجات الصوتية، لها تطبيقات مختلفة بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والتقنيات الكمومية. ومع ذلك، فإن قياس الطاقة الصوتية المخزنة فيها بدقة مع مرور الوقت كان يمثل تحديًا. تتضمن استراتيجية الباحثين ضبط الترددات التي يتم امتصاصها أو تضخيمها بسبب عيوب في الرنان. لقد استخدموا جهازًا يسمى الرنان الصوتي الحجمي الجانبي (LOBAR)، مصنوع من 4H SiC، لإظهار التحكم الصوتي في شواغر السيليكون. لقد أجروا تحليلًا لطيف التردد واستخدموا القراءة البصرية لتصور وضع الرنين الخاص بالجهاز. يسمح القياس غير الجراحي بالتوصيف الدقيق للخصائص الصوتية للأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة. يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لتصنيع أجهزة معالجة إشارات موثوقة وعالية الأداء.

الرنانات الصوتية السائبة هي هياكل تعمل على تضخيم أو تصفية الموجات الصوتية ولها تطبيقات في الاتصالات اللاسلكية والتقنيات الكمومية.
المصدر: إلكترونيات الطبيعة (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)

By روبرت أندرو

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