المذنب الجديد نيشيمورا: هل سيكون مشهدًا مذهلاً؟

أثار المذنب نيشيمورا المكتشف مؤخرًا، C/2023 P1، ضجة كبيرة بين الجمهور. وفي حين يشير مساره إلى اقترابه من الشمس وإمكانية رؤيته بالعين المجردة، يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن يقدم عرضًا مذهلاً للسماء.

المذنبات هي واحدة من أكثر الأجسام المذهلة في النظام الشمسي، واحتمال رؤية مذنب عظيم في سمائنا أمر مثير دائمًا. والمذنب الحالي الذي يلفت الانتباه هو C/2023 P1 (نيشيمورا)، الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في 12 أغسطس. وتمكن علماء الفلك من تحديد مساره من خلال تحليل صور ما قبل الاكتشاف والتي يعود تاريخها إلى يناير.

وسرعان ما أدرك أن نيشيمورا سيكون أقرب إلى الشمس من مدار عطارد هذا الشهر. وفي وقت اكتشافه، أظهر المذنب سطوعًا كافيًا يمكن رؤيته بالعين المجردة. ومع ذلك، فإن مساره سيبقيه قريبًا من الشمس في السماء كما هو ملاحظ من الأرض. وهذا يعني أنه على الرغم من سطوعه بدرجة كافية لرؤيته في السماء المظلمة، فمن المحتمل أن يعانق الأفق بعد غروب الشمس مباشرة، ويكاد يختفي في وهج الشمس.

وعلى الرغم من رؤيته المحدودة، لا يزال علماء الفلك في جميع أنحاء العالم متحمسين لدراسة ومراقبة نيشيمورا. وكما قال الكاتب العلمي وعالم الفلك ديفيد إتش. ليفي ذات يوم: "المذنبات تشبه القطط: لها ذيول، وهي تفعل ما تريده على وجه التحديد". هناك دائمًا احتمال أن يسطع نيشيمورا بشكل غير متوقع، مما يوفر مشهدًا خاصًا في الأسبوعين المقبلين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يزال هناك أمل في رؤية المذنب في المستقبل.

وعندما تكون المذنبات بعيدة عن الشمس، فإنها تشبه كرات الثلج القذرة، المكونة من الجليد والغبار والصخور. عندما يقترب المذنب من الشمس، يسخن سطحه، مما يتسبب في تحول الطبقات الجليدية إلى غاز وثورانه نحو الخارج. يشكل هذا الغاز، إلى جانب الغبار والحطام، سحابة متوهجة حول النواة تسمى الغيبوبة. ثم تقوم الرياح الشمسية بدفع الغاز والغبار بعيدا عن الشمس، مما يخلق ذيلا مميزا للمذنب. يتم تحديد سطوع المذنب من خلال حجم نواته، وبعده عن الشمس، وبعده عن الأرض.

وبناءً على ما نعرفه عن نيشيمورا، فمن غير المرجح أن يكون مذنبًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو ليس قريبًا بشكل خاص من الأرض. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون نشطًا جدًا حول الحضيض الشمسي، وهي أقرب نقطة له من الشمس. على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون مشهدًا مثيرًا للإعجاب في سماء الليل المظلمة، إلا أن موقع نيشيمورا بالنسبة للشمس والأرض يجعل من الصعب مراقبته.

هناك نافذة قصيرة لإلقاء نظرة على نيشيمورا من أستراليا، حيث سيطل فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس. أفضل فرصة لرؤيته تأتي في الأسبوع من 20 إلى 27 سبتمبر، حيث سيغرب بعد حوالي ساعة من شروق الشمس. ومع ذلك، سيكون قريبًا جدًا من الأفق وقد يضيع في وهج الشمس.

في حين أن هناك احتمال أن يتفتت نيشيمورا، مما يزيد من سطوعه، إلا أنه أقل احتمالا بالنسبة لزائر متمرس مثل نيشيمورا. ومع ذلك، قد يكون ذيل المذنب مرئيًا مع حلول الظلام في السماء. وقدر المراقبون طوله بحوالي ست درجات ويتوقعون أن ينمو مع اقتراب المذنب من الشمس.

إذا لم يقدم نيشيمورا المشهد الذي يأمله الكثيرون، فهناك احتمال أن يتمكن مذنب آخر، المذنب C/2023 A3 (تسوتشينشان-أطلس)، من تقديم عرض مذهل حقًا في العام المقبل. تم اكتشافه في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع بفارغ الصبر عرضه المحتمل.

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