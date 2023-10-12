كسوف الشمس يظلم السماء في أنحاء أمريكا الشمالية

من المقرر أن يؤدي كسوف الشمس إلى قتامة السماء فوق أجزاء من أمريكا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع، مما يوفر حدثًا سماويًا نادرًا لن يتم رؤيته مرة أخرى لسنوات عديدة. في حين أن كسوف الشمس ليس من غير المألوف، فإن هذا الحدث بالذات له أهمية بسبب محدودية حدوث الكسوف المستقبلي في كندا هذا القرن. سيحدث الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن رؤيته من كندا في عام 2033، على الرغم من أنه سيكون مرئيًا فقط من الحواف الشمالية ليوكون. وبعد ذلك، من المقرر أن يحدث الكسوف الحلقي في الأعوام 2044 و2048 و2057. وسيكون هناك خسوفان آخران بين عامي 2061 و2080، وثلاثة خسوفات أخرى بين عامي 2081 و2100.

ويعتبر كسوف نهاية هذا الأسبوع كسوفًا حلقيًا، مما يعني أن القمر لن يحجب الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى تأثير "حلقة النار". وسيبدأ الكسوف غرب جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية قبل أن يتجه إلى الجنوب الشرقي، ويمر عبر أوريغون وتكساس والمكسيك وأمريكا الجنوبية، ويختفي أخيرًا فوق المحيط الأطلسي. سيكون عرض المسار الحلقي حوالي 320 كيلومترًا وسيستغرق السفر من ولاية أوريغون إلى تكساس أقل من ساعة. ستتاح للمشاهدين على طول المسار فرصة مشاهدة حلقة النار لمدة أربع دقائق تقريبًا.

وفي كندا، لن يكون الخسوف مرئيا إلا ككسوفا جزئيا. وستشهد فانكوفر وأجزاء من الجزء الداخلي الجنوبي من كولومبيا البريطانية حوالي 80% من الكسوف، بينما ستشهد البراري تغطية بنسبة 70% إلى 50%. لن تشهد منطقة شرق كندا سوى تغطية بنسبة 10% إلى 20%. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا ينصح أبدًا بالنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف. ويجب اتخاذ احتياطات خاصة لحماية عينيك، مثل استخدام النظارات الشمسية أو نظارات اللحام ذات تصنيف الإعتام رقم 14.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى معدات المشاهدة المناسبة، يمكن استخدام جهاز عرض ذو ثقب صغير لمشاهدة الكسوف بأمان. ما عليك سوى إنشاء ثقب صغير في قطعة من الورق أو استخدام مصفاة أو مصفاة معكرونة لإلقاء صورة للشمس على السطح. سيسمح لك ذلك بمراقبة أنصاف دوائر الكسوف دون النظر مباشرة إلى الشمس.

في حين أن خسوف القمر أكثر سهولة حيث يمكن رؤيته من قبل نصف العالم عندما يتحول القمر إلى اللون البرتقالي، فإن كسوف الشمس نادر ويتطلب مواقع محددة لمشاهدة الكسوف الكلي. سوف يجتاز الكسوف القادم في أبريل المكسيك ثم يتحرك شمال شرق البلاد نحو تورونتو ومونتريال ومقاطعات المحيط الأطلسي.

كما هو الحال مع أي حدث يعتمد على الطقس، قد تتأثر تجربة مشاهدة الكسوف بالسماء الملبدة بالغيوم أو الطقس العاصف. يُنصح بالتحقق من توقعات الطقس المحلية قبل التخطيط لأي أنشطة مشاهدة.

وفي الختام، فإن كسوف الشمس الذي سيحدث نهاية هذا الأسبوع يمثل فرصة غير عادية لمشاهدة حدث سماوي نادر. من الضروري إعطاء الأولوية لسلامة العين واتباع تقنيات المشاهدة المناسبة لحماية رؤيتك. سواء كنت قادرًا على مشاهدة الكسوف شخصيًا أو مشاهدته من خلال البث المباشر أو الوسائط الأخرى، فإن جمال هذه الأحداث وندرتها يجعلها مذهلة حقًا.

مصادر:

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– وكالة ناسا: [رابط موقع وكالة ناسا]