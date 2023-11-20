حادث غامض يترك صاحب السيارة في حالة ذهول وحيرة السلطات

وقد أذهل السكان في حي هادئ من نومهم بسبب دوي يصم الآذان ترددت أصداءه في الهواء، مما تسبب في هزات هزت الأرض. وأدى الذعر الذي أعقب ذلك إلى مكالمات عديدة للشرطة التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث. ما اكتشفوه كان محيرًا وصادمًا في نفس الوقت، حيث حدث ثقب هائل في سقف سيارة الرجل.

عندما أيقظت الشرطة المالك المذهول، رومان، من سباته، واجه أخبارًا مذهلة مفادها أن لديه الآن فتحة سقف جديدة، بفضل جسم غير معروف. وعلى الرغم من أن سبب الضرر لا يزال غامضا، إلا أن مدى التأثير يشير إلى أن الأمر يتطلب قوة كبيرة لتمزيق السقف المعدني. وقد دفع هذا رجال الإطفاء إلى الاشتباه في أن نيزكًا قد يكون هو المسؤول.

وفي محاولة لحل اللغز، قام رجال الإطفاء بمناورة السيارة بعناية على جانبها، على أمل اكتشاف أي دليل مخبأ بداخلها. على الرغم من جهودهم، كل ما وجدوه كان قطعة صغيرة من الخشب أو الحجر، الأمر الذي أدى فقط إلى تعميق الشعور بالمكائد. ودفعت المخاوف بشأن النشاط الإشعاعي المحتمل السلطات إلى تطويق المنطقة، مما زاد من الشعور بالمكائد وعدم اليقين.

واعترف الكابتن ماثيو كولوبيرت، رئيس رجال الإطفاء، باحتمالية وجود نيزك، قائلاً: "حتى يثبت العكس، فهو واحد. لم نعثر على الجسم، لذلك يبقى الشك. ولكن بالنظر إلى حالة السيارة، فإن كل شيء يشير إلى أنها قد تكون كذلك”.

وهذه الحادثة ليست حادثة منعزلة، إذ لفتت التقارير الأخيرة الانتباه إلى اكتشاف نيزك كبير في القارة القطبية الجنوبية بعد آلاف السنين من دفنه تحت الجليد.

تترك الحلقة العديد من الأسئلة دون إجابة ولم يتم تحديد أصل الجسم الغامض بعد. بينما يستمر التحقيق، يُترك السكان المحليون للتفكير في الزائر المحتمل من خارج الأرض والذي ترك وراءه فجوة كبيرة في سيارة رومان.

أسئلة وأجوبة

1. ما سبب الضرر الذي لحق بالسيارة؟

السبب الدقيق للضرر لا يزال مجهولا. ومع ذلك، بناءً على التأثير الكبير اللازم لتمزق السقف المعدني للسيارة، يشتبه رجال الإطفاء في أن نيزكًا قد يكون هو المسؤول.

2. هل تم العثور على أي دليل في مكان الحادث؟

وقام رجال الإطفاء بتفتيش السيارة بشكل دقيق ولم يعثروا إلا على قطعة صغيرة من الخشب أو الحجر. وفي حين أن هذه النتيجة لم تقدم إجابة محددة، إلا أنها زادت من المخاوف من النشاط الإشعاعي ودفعت السلطات إلى تطويق المنطقة.

3. هل هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها نيزك في مثل هذا الحادث؟

لا، كانت هناك حالات سابقة تصدرت فيها النيازك عناوين الأخبار. وفي وقت سابق من هذا العام، تم اكتشاف نيزك كبير في القارة القطبية الجنوبية بعد أن ظل مدفونا لآلاف السنين.