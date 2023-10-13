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استعد لكسوف جزئي للشمس في أونتاريو

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 13، 2023
استعد لكسوف جزئي للشمس في أونتاريو

في نهاية هذا الأسبوع، ستشهد سماء أونتاريو كسوفًا جزئيًا للشمس. وابتداءً من ظهر يوم السبت، سيغطي القمر الشمس تدريجيًا، ليشكل شكل هلال عند النظر إليه من المقاطعة. ومن المتوقع أن يستمر الكسوف لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبًا، مع حدوث أقصى تغطية عند الساعة 1:09 مساءً تقريبًا في تورونتو.

وبينما ستشهد أونتاريو كسوفًا جزئيًا، ستشهد أجزاء من الولايات المتحدة كسوفًا حلقيًا، يُعرف أيضًا باسم "حلقة النار". في الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيدًا عن الأرض ولا يحجب ضوء الشمس تمامًا، مما يخلق شكلًا يشبه الحلقة.

ولمراقبة كسوف الشمس بأمان، من الضروري تجنب النظر مباشرة إلى الشمس. توصي الباحثة والمبرمجة لعلوم الفلك والفضاء في مركز أونتاريو للعلوم، داليا بيباس، باستخدام نظارات الرؤية الشمسية المعتمدة. تحتوي هذه النظارات على فلتر شمسي يقلل من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام طرق غير مباشرة مثل تسليط ضوء الشمس على سطح ما باستخدام ثقب صغير في جسم ما.

إذا فاتك حدث نهاية هذا الأسبوع، فلا تقلق. الفرصة التالية لمشاهدة كسوف كلي للشمس في أونتاريو تبعد ستة أشهر فقط في الثامن من أبريل. وعلى الرغم من أنه لن يكون كسوفًا كاملًا، إلا أنه سيكون مشهدًا رائعًا، مع تغطية تصل إلى 8% تقريبًا. وبعد أبريل، ستكون الفرصة التالية لحدوث كسوف جزئي للشمس في أونتاريو في عام 99.9.

استعدوا لارتداء نظارات الرؤية الشمسية الخاصة بكم أو أمسكوا بقطعة من الورق ذات ثقب صغير لمراقبة الظاهرة السماوية الرائعة في نهاية هذا الأسبوع بأمان.

مصادر:
– مركز أونتاريو للعلوم
– سي تي في نيوز تورونتو
– timeanddate.com

By فيكي ستافروبولو

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