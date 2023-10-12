نظرة خاطفة على الهوائيات الجديدة للجيل القادم من المصفوفات الكبيرة جدًا

كشف المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي (NRAO) عن نموذج أولي لهوائيات التلسكوب الراديوي للجيل القادم من المصفوفة الكبيرة جدًا (ngVLA). وتم إزاحة الستار خلال ورشة عمل عقدت في معهد ماكس بلانك للرياضيات والعلوم في لايبزيغ، ألمانيا.

يتميز النموذج الأولي بطبق بطول 18 مترًا يتكون من 76 لوحًا فرديًا من الألومنيوم. التصميم الفريد للطبق يسمح له بتحمل الظروف القاسية مثل التغيرات في درجات الحرارة والرياح والجاذبية مع الحفاظ على شكله الدقيق. يتكون من 724 قطعة مربوطة مع 2,500 مسمار ويزن 43 طنًا. يمكن نقل التصميم وتجميعه بسهولة في مواقع مختلفة حول العالم.

ويأتي كشف النقاب بعد أن حصلت شركة Associated Universities, Inc. (AUI) على منحة بقيمة 21 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) لتعزيز تصميم NGVLA. بالإضافة إلى ذلك، تلقت تقنية هوائي mtex، الشركة التي تقف وراء النموذج الأولي، منحة بقيمة مليون دولار من قانون التنمية الاقتصادية المحلية في نيو مكسيكو (LEDA) لتطوير منشأة جديدة في ألبوكيرك.

ستحل ngVLA محل Jansky Very Large Array (VLA) الموجود في سوكورو، نيو مكسيكو. وسيتكون من 244 طبقًا، يبلغ طول كل منها 18 مترًا، وستكون حساسيته 10 أضعاف سابقتها. من المقرر أن يبدأ بناء ngVLA في عام 2026، مع التخطيط للملاحظات الأولية في عام 2029 والعمليات العلمية الكاملة التي تبدأ في عام 2035.

تشمل الأهداف العلمية الرئيسية لـ ngVLA دراسة الكواكب الخارجية بحجم الأرض، وعلم الأحياء الفلكي والكيمياء الفلكية لأنظمة الكواكب الخارجية، وتكوين وتطور المجرات المبكرة، والنجوم النابضة في مركز المجرة، والثقوب السوداء فائقة الكتلة.

يتمتع جهاز Jansky VLA، المعروف بظهوره في فيلم "Contact"، بتاريخ مهم في أبحاث علم الفلك الراديوي الرائدة منذ افتتاحه في عام 1980. وقد ساهم في دراسة مختلف الأجرام والظواهر السماوية، بما في ذلك الجليد على عطارد، والأجسام السوداء فائقة الكتلة. الثقوب، والكوازارات الدقيقة، وحلقات أينشتاين، وانفجارات أشعة جاما، والمستعرات الأعظم، وعدد لا يحصى من النجوم والكواكب في جميع أنحاء الكون.

المصدر: الكون اليوم