التوسع المجهري: تطوير دقة المجاهر الضوئية

لقد كانت المجاهر التي تستخدم العدسات الزجاجية والضوء حجر الزاوية في الأبحاث المختبرية لعدة قرون. على الرغم من وجود أجهزة أكثر قوة مثل المجاهر الإلكترونية، إلا أن تكلفتها العالية ومتطلبات الصيانة تجعلها غير عملية بالنسبة لمعظم المختبرات. ونتيجة لذلك، فإن المجاهر متحد البؤر، التي تستخدم الضوء والعدسات لتكبير الأشياء، هي الخيار الأمثل للعديد من الباحثين. ومع ذلك، تواجه هذه المجاهر قيودًا عندما يتعلق الأمر بتحليل الأجسام القريبة من الطول الموجي للضوء المستخدم، مما يؤدي إلى تشويه الصورة من خلال الحيود.

وتقع الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات ضمن هذا النطاق الحجمي، مما يشكل تحديات أمام علماء الأحياء الدقيقة وعلماء الأمراض الذين يسعون إلى دراستها وتشخيصها. وللتغلب على هذه العقبات، ظهرت تقنية المجهر التوسعي خلال السنوات الثماني الماضية، مما مكن الباحثين من تحسين دقة المجاهر التقليدية من خلال توسيع حجم الميكروبات التي يتم ملاحظتها.

يستخدم المجهر التوسعي هيدروجيل متعدد الإلكتروليت لتوسيع العينات. هذه المواد الهلامية عالية الامتصاص وتنتفخ عند إضافة الماء. وترتكز العينات، بما في ذلك الجزيئات الحيوية المحددة مثل البروتينات، على مصفوفة الهلام هذه. عندما يتضخم الهلام، يتم توسيع العينات حتى أربعة أضعاف، مما يزيل التشويه الناجم عن الحيود.

ومع ذلك، يواجه الفحص المجهري التوسعي صعوبات في ضمان التوسع الموحد للعينات. إن وجود جدران الخلايا في العديد من الميكروبات يعيق التوسع، إلى جانب الحاجة إلى خطوات تثبيت محددة لكل جزيء حيوي، مما يجعل العملية كثيفة العمالة ومقيدة من حيث أنواع العينات التي يمكن توسيعها.

في يونيو 2023، قام فريق من الباحثين في مجال التكنولوجيا الحيوية بقيادة يونجكسين تشاو في جامعة كارنيجي ميلون بتطوير منصة جديدة للفحص المجهري الموسع تسمى μMagnify. استخدمت هذه المنصة هلامًا مائيًا يربط الجزيئات الحيوية عالميًا في جميع أنحاء مصفوفة الهلام، مما أدى إلى توسيع أكثر اتساقًا للعينات وتوسيع نطاق الكائنات الحية والأنسجة التي يمكن ملاحظتها. ومع ذلك، بقي هناك تحديان: مشكلة جدار الخلية، والقدرة على تسمية وتحديد هياكل محددة.

ولمعالجة مشكلة جدار الخلية، جمع الباحثون بين المعالجة الحرارية ومزيج من إنزيمات هضم جدار الخلية، مما حقق توسعًا ناجحًا لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض والأنسجة المصابة، بما في ذلك الأغشية الحيوية البكتيرية والفطرية القوية.

التحدي الآخر ينطوي على وضع علامات على البروتينات لتحديد الهياكل الرئيسية أو البروتينات داخل الخلايا الخاضعة للمراقبة. يتم استخدام العلامات الفلورية بشكل شائع، ولكنها تسمح تقليديًا فقط بعدد محدود من الألوان بسبب الأطوال الموجية المتداخلة. ومع ذلك، طور فريق تشاو أسلوب الشطف والتكرار، مما أتاح جولات متعددة من وضع العلامات في عينة واحدة. يسمح هذا بالإضافة إلى توسيع الصورة المحسّن بتصور تفاعلات وهياكل البروتين المتعددة بشكل ثلاثي الأبعاد.

يوفر نظام μMagnify حلاً بسيطًا وفعالاً من حيث التكلفة لتعزيز قوة وتعدد استخدامات المجاهر متحد البؤر الموجودة. وبتكلفة تقدر بـ 10 دولارات أمريكية لكل عينة، يمكن للمختبرات في جميع أنحاء العالم اعتماد هذه التقنية. وفي المناطق المحدودة الموارد والتي ترتفع فيها معدلات انتشار مسببات الأمراض الميكروبية، مثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، يحمل النظام إمكانات كبيرة. حتى أن الباحثين طوروا برنامجًا للواقع الافتراضي يسمى ExMicroVR لتصور البيانات، وتسهيل البحث التعاوني بين العديد من الباحثين في نفس العينة.

(المصدر: يونغشين تشاو وآخرون، العلوم المتقدمة)