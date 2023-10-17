التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تقلل من التلوث الضوئي وتستعيد الرؤية الواضحة لسماء الليل

تم تطوير تقنية جديدة لمصابيح الشوارع يمكن أن تساعد في التخفيف من مشكلة التلوث الضوئي واستعادة رؤية واضحة للسماء ليلاً لعلماء الفلك. يشكل التلوث الضوئي، الناجم عن الاستخدام الواسع النطاق لمصابيح LED الساطعة، تهديدًا متزايدًا للمراصد الفلكية في جميع أنحاء العالم. تستهلك مصابيح LED الموفرة للطاقة كهرباء أقل من المصابيح المتوهجة التقليدية ولكنها أكثر سطوعًا، مما يتسبب في توهج السماء بكثافة متزايدة عند تركيبها في المدن.

ونتيجة لذلك، فإن العديد من المراصد التي كانت موجودة في السابق في المناطق المظلمة النائية ترى الآن عددًا أقل من النجوم بسبب تشتت الضوء المفرط عبر الغلاف الجوي للأرض. وقد عوضت هذه المشكلة التقدم في تكنولوجيا التلسكوب. كشفت دراسة حديثة أن النجوم تختفي من السماء بمعدل متوسط ​​10% سنويا.

قامت شركة StealthTransit الألمانية الناشئة مؤخرًا باختبار حل محتمل لهذه المشكلة. تتكون تقنية الشركة، التي تسمى DarkSkyProtector، من ثلاثة مكونات: جهاز يجعل مصابيح LED تومض بتردد غير محسوس، وجهاز استقبال GPS، ومصراع كاميرا تلسكوب مصمم خصيصًا يمكنه وميض متزامنًا مع مصابيح LED. ومن خلال فتح الغالق فقط خلال اللحظات القصيرة التي يتم فيها إطفاء مصابيح LED، يمكن لهذه التقنية أن تقلل بشكل كبير من توهج السماء غير المرغوب فيه في الصور الفلكية.

أظهرت التجارب التي أجريت في مرصد في جبال القوقاز في روسيا أن DarkSkyProtector يمكن أن يقلل من توهج السماء في الصور بنسبة مذهلة تبلغ 94٪. تتمتع هذه التقنية بالقدرة على جعل جميع أنواع الأضواء ملائمة لعلم الفلك، بما في ذلك الإعلانات الخارجية والإضاءة الداخلية. ويمكنه تصفية الأضواء من البلدات والقرى المجاورة وكذلك من المرصد نفسه.

ذكرت StealthTransit أن معظم مصابيح LED الموجودة يمكن أن تعمل في وضع الوميض، وأن المصابيح الجديدة المصممة خصيصًا لحماية السماء ليلاً لن تكون أكثر تكلفة من تقنية LED الحالية. العنصر الوحيد المكلف في النظام هو مصراع التلسكوب خفيف الوزن والرشيق، والذي يحتاج إلى وميض حوالي 150 مرة في الثانية. وتأمل الشركة في إتاحة هذه التكنولوجيا للتلسكوبات الأكبر حجمًا في المستقبل القريب.

على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، يهدف StealthTransit إلى الحصول على منتج قابل للتطبيق تجاريًا لأفضل التلسكوبات في العالم خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.

مصادر:

- Space.com - "تقنية مصابيح الشوارع الجديدة يمكن أن تجعل الليالي مظلمة مرة أخرى بالنسبة لعلماء الفلك"