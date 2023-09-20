هل هناك كوكب تاسع يختبئ في نظامنا الشمسي؟

ظهرت أدلة مثيرة للاهتمام على وجود كوكب تاسع في نظامنا الشمسي، وفقا لدراسة نشرت في مجلة The Astronomical Journal. تستكشف الورقة المدارات الغريبة للأجسام الموجودة في حزام كويبر البعيد، وهي منطقة على شكل قرص تقع خلف نبتون وتعد موطنًا للكواكب القزمة والعديد من الأجسام العابرة للنبتون (TNOs). في حين كانت هناك ادعاءات سابقة بشأن وجود كوكب تاسع بناءً على ملاحظات أجسام TNO مثل سيدنا، فإن هذا البحث الجديد يقدم وجهة نظر مختلفة.

تشير الدراسة إلى أن مدار سيدنا شديد الانحراف والمستطيل، إلى جانب المدارات المائلة لأجسام TNO الأخرى، يمكن تفسيرها بوجود كوكب بحجم الأرض. وتشير عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن هذا الكوكب الافتراضي يجب أن تبلغ كتلته 1.5 إلى 3 أضعاف كتلة الأرض، ويقع على بعد 250 إلى 500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. ويميل مداره أيضًا بمقدار 30 درجة إلى مستوى النظام الشمسي، وهي ظاهرة يشار إليها باسم "سيناريو كوكب حزام كويبر".

إن اكتشاف كوكب بحجم الأرض في النظام الشمسي الخارجي سيكون له آثار عميقة على علم الكواكب. سيتطلب الأمر إعادة تقييم تعريف الكوكب، مما قد يؤدي إلى إنشاء فئة جديدة من الكواكب. علاوة على ذلك، فإن نظريات تكوين النظام الشمسي وتطور الكوكب تحتاج إلى مراجعة.

ويمكن اختبار النظرية من خلال البحث عن مجموعة من أجسام TNO على بعد حوالي 150 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. إن اكتشاف مثل هذه الأجسام سيكون بمثابة دليل على وجود الكوكب التاسع. وحتى اكتشاف عدد قليل من أجسام TNO الجديدة يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا لأصول النظام الشمسي.

في الختام، فإن احتمال وجود كوكب تاسع في نظامنا الشمسي يمثل وسيلة مثيرة لمزيد من الاستكشاف وإعادة تقييم معرفتنا بالأطراف الخارجية لجوارنا السماوي.

مصادر:

- المجلة الفلكية: [اسم المصدر]

- المحادثة: [اسم المصدر]