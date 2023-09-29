البحث عن اتصالات بين الانفجارات الراديوية السريعة وموجات الجاذبية

ملخص: لقد أثار اهتمام علماء الفلك منذ فترة طويلة الانفجارات الراديوية السريعة، وهي ومضات مكثفة من موجات الراديو التي لا تدوم سوى جزء من الثانية ولكنها تطلق قدرًا من الطاقة يعادل ما تطلقه الشمس على مدار سنوات. لهذه الانفجارات تفسيرات محتملة متعددة، بما في ذلك النجوم النيوترونية شديدة الممغنطة، أو اصطدام النجوم الكثيفة، أو غيرها من الظواهر الغريبة. لتحديد النظريات الصحيحة، لجأ العلماء إلى تلسكوبات موجات الجاذبية للبحث عن الاتصالات.

يمكن لموجات الجاذبية، وهي تموجات في نسيج الكون، أن توفر معلومات إضافية حول الانفجارات الراديوية السريعة. على عكس الإشارات الكهرومغناطيسية مثل الضوء أو موجات الراديو، تمر موجات الجاذبية عبر المادة دون أن تتأثر. اكتشف علماء الفلك بالفعل موجات جاذبية من أنظمة متصادمة للنجوم المدمجة، ويدركون أن الانفجارات الراديوية السريعة قد تنتج أيضًا إشارات موجات جاذبية.

في دراسة جديدة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، قام الباحثون بمقارنة البيانات الواردة من العشرات من عمليات رصد الانفجارات الراديوية السريعة مع معلومات من تلسكوبات موجات الجاذبية. من خلال تقدير مسافة وموقع كل انفجار راديوي سريع، بحث العلماء عن إشارات موجات الجاذبية في وقت قريب وموقع السماء لكل حدث.

على الرغم من أن الباحثين لم يكتشفوا أي روابط حاسمة بين الانفجارات الراديوية السريعة وموجات الجاذبية في هذه الدراسة، إلا أن أقرب انفجار في عينتهم قدم رؤية قيمة. في حين أن المسافة إلى الانفجار لا تزال غير مؤكدة، فإن النطاق الحساس لكاشفات موجات الجاذبية يقترب منه، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن مصادر موجات الجاذبية يمكن أن تمثل جزءًا صغيرًا من رشقات الراديو السريعة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام قنوات متعددة للرصد والبيانات لكشف ألغاز الظواهر الفيزيائية الفلكية. قد يؤدي إجراء المزيد من البحث والتعاون بين علماء الفلك الراديوي وعلماء فلك موجات الجاذبية إلى تقريبنا من فهم أصول الانفجارات الراديوية السريعة ودور موجات الجاذبية في إنتاجها.

التعاريف:

– انفجارات راديوية سريعة: ومضات مكثفة من موجات الراديو من الفضاء تستمر لفترة قصيرة جدًا، ولكنها تنبعث منها قدرًا من الطاقة يعادل ما تنبعث منه الشمس منذ سنوات.

– موجات الجاذبية: تموجات في نسيج الزمكان ناجمة عن تسارع الأجسام الضخمة. وقد تم التنبؤ بها من خلال نظرية النسبية العامة لأينشتاين وتم اكتشافها مباشرة لأول مرة في عام 2015.

– الإشارات الكهرومغناطيسية: موجات من المجالات الكهربائية والمغناطيسية تنتشر عبر الفضاء، مثل الضوء، وموجات الراديو، والأشعة السينية.

مصادر:

– *مجلة الفيزياء الفلكية*: دراسة حول الإسناد الترافقي للانفجارات الراديوية السريعة وبيانات موجات الجاذبية.