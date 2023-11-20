نهج جديد: العلماء الصينيون يطورون كيميائيًا آليًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لاستخراج الأكسجين من المريخ

دخلت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا التاريخ مؤخرًا من خلال استخراج الأكسجين بنجاح من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ، لكن العلماء الصينيين يتخذون نهجًا مختلفًا لمواجهة تحدي إمدادات الأكسجين. في بحث رائد نُشر في مجلة Nature Synthesis، يقوم باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية بتطوير نظام آلي يستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الأكسجين من مياه المريخ.

في حين أن التحليل الكهربائي هو وسيلة شائعة على الأرض لاستخراج الأكسجين من الماء عن طريق تمرير تيار كهربائي من خلاله، فإن المريخ يطرح تحديات فريدة بسبب الظروف المختلفة. ويسعى العلماء الصينيون إلى توظيف المحفزات للتغلب على هذه العقبة. ومع ذلك، فإن البحث عن المحفزات المناسبة على المريخ ليس بالمهمة البسيطة، حيث يتوفر أكثر من ثلاثة ملايين خيار محتمل.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق البحث بتطوير نظام ذكاء اصطناعي آلي بالكامل قادر على إجراء العملية برمتها دون تدخل بشري. يستخدم هذا النظام عينات من النيازك المريخية كمواد خام لتحليل وتوليف المحفزات المحتملة وتحسينها واختبارها. ومن خلال الاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي، قام الباحثون بتسريع العملية بشكل كبير، والتي كانت ستستغرق البشر ما يقدر بنحو 2,000 عام لاستكمالها باستخدام طرق التجربة والخطأ التقليدية.

إن استخدام الكيمياء الآلية لاستكشاف خارج كوكب الأرض ليس جديدًا. وقد أظهرت الأبحاث السابقة نجاح الروبوتات المستقلة في التعامل مع المساحات الكيميائية المعقدة. وفي دراسة ملحوظة أجريت عام 2020، استخدم الباحثون روبوتًا متنقلًا للبحث عن محفزات ضوئية محسنة لإنتاج الهيدروجين من الماء.

في دراسة إثبات المفهوم هذه، نجح النظام الآلي في توصيل محفز استثنائي يتكون من عدة معادن. أظهر المحفز فعاليته في تحفيز تفاعل تطور الأكسجين وكان قادرًا على العمل عند درجة حرارة السطح النموذجية على المريخ.

يحمل هذا الاختراق في الاكتشاف الآلي للمواد وتوليفها إمكانات هائلة لمستقبل استكشاف المريخ. ويتصور الباحثون أن البروتوكول والنظام القائمين يمكنهما ليس فقط تعزيز استخراج الأكسجين ولكن أيضًا تصنيع المواد الكيميائية اللازمة لاحتلال واستكشاف الكواكب خارج كوكب الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف استخرجت المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التابعة لناسا الأكسجين من المريخ؟

ج: استخرجت مركبة بيرسيفيرانس الجوالة التابعة لناسا الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للمريخ باستخدام عملية معقدة.

س: كيف يتعامل العلماء الصينيون مع التحدي المتمثل في استخراج الأكسجين من المريخ؟

ج: يقوم العلماء الصينيون بتطوير نظام آلي يستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الأكسجين من مياه المريخ، ويستخدم المحفزات للتغلب على تحديات ظروف المريخ.

س: لماذا يمثل العثور على المحفز المناسب على المريخ تحديًا كبيرًا؟

ج: يوفر المريخ أكثر من ثلاثة ملايين خيار محفز محتمل، مما يجعل من غير العملي بالنسبة للبشر البحث فيها يدويًا بسبب تأخر الاتصال بين المريخ والأرض.