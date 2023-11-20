مستقبل استكشاف المريخ: استخراج الأكسجين من الماء

توصل العلماء في الصين إلى اكتشاف رائد يمكن أن يحدث ثورة في استكشاف الفضاء في المستقبل. قام فريق من الباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في مدينة خفي بتطوير كيميائي آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على استخلاص الأكسجين من الماء على المريخ. يمكن أن يوفر هذا الإنجاز الرائع مصدرًا مستدامًا للهواء القابل للتنفس للبعثات المأهولة المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

على الرغم من أن المريخ يفتقر إلى كمية كبيرة من الأكسجين في غلافه الجوي، إلا أنه وجد أنه يتمتع بموارد مائية وفيرة، معظمها على شكل جليد. وسعى العلماء الصينيون إلى إيجاد طريقة لتسخير هذه المياه وتحويلها إلى جزيئات أكسجين دون الحاجة إلى مواد إضافية من الأرض. وباستخدام نموذج التعلم الآلي، حدد الكيميائي الآلي محفزًا مناسبًا يمكن أن يؤدي إلى تفاعل كيميائي منتج للأكسجين على المريخ.

لتحديد المحفز، قام الكيميائي الآلي بتحليل النيازك القادمة من المريخ والأجرام السماوية الأخرى التي لها تركيبات مماثلة لتلك الموجودة على سطح المريخ. ومن خلال المسح بالليزر، تم الكشف عن عدة عناصر، بما في ذلك الحديد والنيكل والكالسيوم والمغنيسيوم والألمنيوم والمنغنيز. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الخوارزمية إلى أنه يمكن إنتاج أكثر من 3.7 مليون جزيء لتحليل الماء وإطلاق الأكسجين على المريخ. ومن المثير للاهتمام أن المحفز المختار قادر على العمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -37 درجة مئوية، مما يعكس الظروف شديدة البرودة على المريخ.

ومن أهم مزايا هذا الاختراق هو اعتماده على موارد المريخ. ويتكون المحفز بالكامل من عناصر موجودة في النيازك، مما يلغي حاجة رواد الفضاء إلى نقل الأكسجين الخاص بهم أو المواد اللازمة لإنتاجه. علاوة على ذلك، فإن كفاءة الكيميائي الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مذهلة. لقد أنتج نتائج علمية في غضون ستة أسابيع فقط، وهو إنجاز كان من شأنه أن يستغرق باحثًا بشريًا ما يقدر بنحو 2,000 عام.

يكمل هذا التطور الأخير جهود ناسا المستمرة لاستكشاف المريخ. أظهرت تجربة MOXIE التابعة للوكالة الأمريكية (تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ) الإنتاج الناجح للأكسجين من هواء المريخ الثقيل بثاني أكسيد الكربون. يمكن أن يؤدي دمج هذه التقنيات إلى تعزيز استدامة المهام المستقبلية من خلال تزويد رواد الفضاء بإمداد مستمر من الأكسجين.

بينما تضع البشرية أنظارها على المريخ وتحلم بإقامة وجود بشري دائم هناك، فإن الابتكارات مثل الكيميائي الآلي توفر الأمل في مستقبل مكتفٍ ذاتيًا في استكشاف الفضاء. بالتعاون مع العلماء الدوليين ووكالات الفضاء، تصبح احتمالات السفر إلى المجهول أكثر واعدة مع كل اكتشاف رائد.

أسئلة وأجوبة

ما الهدف من استخلاص الأكسجين من الماء على المريخ؟

يعد استخراج الأكسجين من الماء على المريخ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حياة الإنسان خلال المهام المأهولة المستقبلية إلى الكوكب الأحمر. يعمل الأكسجين كمصدر هواء صالح للتنفس لرواد الفضاء ويمكن استخدامه أيضًا كوقود للصواريخ.

كيف يستخرج الكيميائي الآلي الأكسجين من مياه المريخ؟

يستخدم الكيميائي الآلي نموذجًا للتعلم الآلي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتحديد المحفز القادر على تحفيز تفاعل كيميائي لإنتاج الأكسجين. ومن خلال تحليل الماء إلى جزيئات الهيدروجين والأكسجين، يمكن إنشاء هواء قابل للتنفس.

لماذا يعد هذا الاكتشاف مهمًا لاستكشاف المريخ؟

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يلغي حاجة رواد الفضاء إلى نقل الأكسجين الخاص بهم أو المواد اللازمة لإنتاجه. ومن خلال الاستفادة من الموارد المتاحة بسهولة على المريخ، يمكن للبعثات المستقبلية أن تصبح أكثر استدامة ذاتيًا وتقليل الاعتماد على الأرض.

كيف يكمل هذا التطور جهود ناسا؟

لقد أثبتت تجربة MOXIE التابعة لناسا بالفعل القدرة على إنتاج الأكسجين من هواء المريخ الثقيل بثاني أكسيد الكربون. إن دمج هذه التكنولوجيا مع قدرة الكيميائي الآلي على استخلاص الأكسجين من الماء يمكن أن يعزز استدامة مهمات المريخ المستقبلية.