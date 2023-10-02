حدث سماوي مذهل: كسوف الشمس الحلقي

من المقرر أن يحدث كسوف حلقي للشمس يوم 14 أكتوبر، مما سيخلق مشهدًا يحبس الأنفاس للمراقبين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. توفر هذه الظاهرة السماوية فرصة نادرة للعلماء لدراسة الديناميكيات المعقدة للنظام الشمسي. ووصف بيج لوس، القائم بأعمال مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا، الأمر بأنه "رهبة وإعجاب رؤية حلقة جميلة من كسوف النار".

يشير مصطلح "حلقة النار" إلى ظهور كسوف الشمس الحلقي. على عكس الكسوف الكلي للشمس، يقع القمر في أبعد نقطة في مداره عن الأرض أثناء الكسوف الحلقي، لذلك لا يمكنه حجب الشمس تمامًا. وبدلاً من ذلك، يشكل ضوء الشمس الناري حلقة حول ظل القمر، مما يخلق تأثيرًا بصريًا مذهلاً.

وسيبدأ كسوف الشمس الحلقي في الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، بدءًا من ساحل ولاية أوريغون ومرورًا بساحل خليج تكساس. وسيكون مرئيًا في ولايات مثل أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس وكاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا. وسينتهي الخسوف عند الساعة 12:03 ظهرًا بالتوقيت المركزي.

وبعد مغادرة الولايات المتحدة، سيواصل الكسوف رحلته عبر المكسيك وبليز وهندوراس وبنما وكولومبيا قبل أن يصل إلى نقطة النهاية قبالة ساحل المحيط الأطلسي لأمريكا الجنوبية في ناتال بالبرازيل.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدة الكسوف مباشرة، ستوفر وكالة ناسا بثًا مباشرًا للحدث، يعرض مناظر من مواقع مختلفة في الولايات المتحدة.

وخلال الكسوف الحلقي، سيشهد المراقبون عدة مراحل من الحدث. وفي البداية سيحدث كسوف جزئي على شكل هلال عندما يبدأ القمر بالمرور أمام الشمس. وبعد حوالي ساعة و20 دقيقة، سيصطف القمر مباشرة مع الشمس، مما يخلق حلقة النار، المعروفة أيضًا باسم الحلقة. اعتمادًا على موقع الراصد، ستستمر هذه المرحلة ما بين دقيقة وخمس دقائق. ستصبح السماء أكثر قتامة، على الرغم من أنها لن تكون مظلمة كما هي الحال أثناء كسوف الشمس الكلي، وقد تظهر الحيوانات سلوكًا نموذجيًا عند الغسق.

لمراقبة الكسوف الحلقي بأمان، من الضروري استخدام نظارات الكسوف المعتمدة أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة. النظارات الشمسية العادية أو الأجهزة البصرية مثل الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير لا توفر حماية كافية ويمكن أن تسمح لأشعة الشمس الضارة بالوصول إلى العينين.

ويعتبر هذا الحدث السماوي نادر الحدوث، ولن يحدث الكسوف الحلقي القادم في هذه المنطقة حتى عام 2046. لذا تأكدوا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وشاهدوا هذه الظاهرة المذهلة بأمان.

مصادر:

- CNN.com

- مقر ناسا