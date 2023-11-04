إطلاق العنان لإمكانات أشباه البلورات: الجسيمات النانوية المشفرة بالحمض النووي تخلق إمكانيات جديدة

كشفت دراسة رائدة أجراها فريق من مهندسي النانو عن إنجاز ملحوظ في مجال علم النانو. ومن خلال تسخير قوة الحمض النووي، نجح هؤلاء العلماء في تصنيع شبه بلوري - وهو شكل فريد من البنية البلورية بأنماط غير متكررة - من الجسيمات النانوية. يفتح هذا الاختراق إمكانيات مثيرة لتصميم وتطوير المواد المتقدمة وتطبيقات تكنولوجيا النانو المتطورة.

تتميز أشباه البلورات عن البلورات العادية بسبب أنماطها المعقدة التي تفتقر إلى التماثل المتكرر. وتشمل الخصائص الاستثنائية التي تظهرها أشباه البلورات التوصيل الكهربائي دون مقاومة، وقدرات فريدة من نوعها على امتصاص الضوء والحرارة، وأسطح ذات صلابة أو انزلاق غير عادي. حتى الآن، شكل الإنشاء المتعمد لأشباه البلورات الغروية تحديًا كبيرًا، لكن هذه الدراسة تؤسس للجسيمات النانوية المشفرة بالحمض النووي كوسيلة واعدة لإنتاج هذه الهياكل المعقدة.

وركز فريق البحث جهوده على الأشكال ثنائية الهرم، والتي تتكون من هرمين مندمجين في قاعدتيهما. ومن خلال الاستفادة من إمكانية برمجة الحمض النووي، قام الفريق بتشفير خيوط محددة لتسهيل تجميع الجسيمات في إطار شبه بلوري. أظهرت الدراسات السابقة التي أجراها يين ليم وسانجمين لي، طلاب الدكتوراه في الهندسة الكيميائية في جامعة ميشيغان، أنه عند استخدام الهرمات الثنائية ذات الأعداد الجانبية المختلفة، يمكن أن تشكل العشاري السطوح - الهرمات الثنائية الخماسية ذات العشرة جوانب - شبه بلورة في ظل ظروف ونسب معينة.

من خلال الجمع بين النمذجة النظرية والتقنيات التجريبية، نجح الفريق في تصنيع شبه بلورة باستخدام جزيئات عشاري الوجوه. وتم التحقق من إنجازهم من خلال التصوير بالمجهر الإلكتروني، والذي أكد وجود البنية المتوقعة. ما يجعل شبه البلورات هذه مثيرة للاهتمام هو ترتيبها للوريدات في دوائر متحدة المركز، مع أشكال ذات 10 جوانب في الطبقات ثنائية الأبعاد تظهر تناظرًا يبلغ 2 ضعفًا وتكديسًا على فترات منتظمة. على عكس أشباه البلورات المحورية التقليدية، تعرض شبه البلورات الجديدة هذه تباينًا في أنماط التبليط من طبقة إلى أخرى، مما يضفي إحساسًا بالفوضى المسيطر عليها مما يعزز استقرارها.

لا يؤدي هذا الإنجاز الهام إلى تعزيز فهمنا للهياكل النانوية فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لتطوير مواد رائدة واستكشاف تطبيقات تكنولوجيا النانو المبتكرة. ومع استمرار الباحثين في تسخير قوة الحمض النووي وغيره من الأساليب الجديدة، تصبح إمكانية الكشف عن الخصائص الاستثنائية لأشباه البلورات أكثر إثارة من أي وقت مضى.

الأسئلةالشائعة

ما هي أشباه البلورات؟

أشباه البلورات هي نوع من البنية البلورية تتميز بأنماط غير متكررة. على عكس البلورات العادية، فإنها تظهر خصائص فريدة، بما في ذلك التوصيل الكهربائي الخالي من المقاومة وقدرات متميزة على امتصاص الضوء والحرارة.

كيف تم إنشاء شبه البلورة في هذه الدراسة؟

في هذه الدراسة، استخدم مهندسو النانو الجسيمات النانوية المشفرة بالحمض النووي لتجميعها في بنية شبه بلورية. ومن خلال برمجة خيوط الحمض النووي للتعرف على بعضها البعض، تم توجيه الجزيئات للتجمع معًا وتشكيل الترتيب المعقد المطلوب.

ما الذي يجعل شبه البلورة هذه فريدة من نوعها؟

تُظهِر شبه البلورة المُصنَّعة دوائر متحدة المركز من الوريدات، تتألف من أشكال ذات 10 جوانب وتماثل 12 ضعفًا. على عكس معظم أشباه البلورات المحورية، يختلف نمط تبليط طبقاتها، ويتضمن مستوى متحكمًا من الفوضى يعزز استقرارها.

ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

إن الإنشاء الناجح لشبه بلوري باستخدام الجسيمات النانوية المشفرة بالحمض النووي يفتح آفاقًا جديدة لتصميم هياكل نانوية متقدمة واستكشاف تطبيقات مبتكرة في تكنولوجيا النانو وعلوم المواد. ويساهم هذا الإنجاز في فهمنا لأشباه البلورات ويمهد الطريق لمزيد من الأبحاث الرائدة في هذا المجال.