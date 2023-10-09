الاكتشافات الجديدة في أشعة جاما النابضة تتحدى النماذج التقليدية

حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا للاهتمام في عالم النجوم النابضة، حيث سلط الضوء على تعقيدات هذه الأجسام الكونية الرائعة. تشتهر النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية سريعة الدوران، بإصدار موجات راديو منتظمة تم استخدامها كوسيلة لقياس الوقت في الكون. ومع ذلك، فإن ملاحظة حديثة لأشعة جاما من نجم فيلا النابض تركت علماء الفلك في حيرة من أمرهم ورغبوا في فهم مصدر طاقتها الهائلة.

تم اكتشاف أشعة جاما فيلا، ذات الطاقات التي تتجاوز 20 تيرا إلكترون فولت، بواسطة النظام المجسم عالي الطاقة (HESS). في حين تم رصد أشعة غاما عالية الطاقة في النجوم النابضة من قبل، إلا أن شدة انفجارات فيلا شكّلت تحديًا جديدًا. عادة، تتسبب المجالات المغناطيسية للنجوم النيوترونية في انبعاث الضوء من الجسيمات المشحونة عندما تكون محاصرة داخل الحقول وتتسارع بالقرب من سرعة الضوء. تؤدي هذه الظاهرة إلى انبعاث نبضات منتظمة من الضوء، مما يجعل النجوم النابضة قابلة للاكتشاف بسهولة.

ومع ذلك، في حالة نجم فيلا النابض، تكون أشعة جاما المنبعثة أكثر كثافة بكثير مما هو متوقع من مجالاته المغناطيسية وحدها. لاحظ العلماء أن مخروط الضوء النشط المرتبط بالنجم النابض فيلا واسع بشكل غير عادي، مما يشير إلى أن الآلية المسؤولة عن توليد جزيئات عالية الطاقة قد تختلف عن النماذج التقليدية. أحد الاحتمالات هو أن الجسيمات المشحونة يتم تسريعها في البداية في منطقة أوسع، وعندما يتم سحبها إلى مخروط الضوء الضيق بواسطة المجال المغناطيسي، فإنها تحتفظ بطاقتها العالية. وبدلاً من ذلك، قد يؤدي مزيج من المجالات المغناطيسية القوية والرياح النجمية القوية إلى تسريع الجسيمات بشكل مفرط.

تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى مزيد من البحث وتسلط الضوء على أهمية فهم التفاعل بين المجالات المغناطيسية المكثفة والجزيئات المشحونة. يتحدى هذا الاكتشاف أيضًا النماذج التقليدية ويوسع فهمنا للحدود العليا للطاقة. ولهذه المعرفة آثار ليس فقط على النجوم النابضة، بل أيضًا على الظواهر الكونية الأخرى التي تتميز بالمجالات المغناطيسية القوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالثقوب السوداء.

مرجع:

تعاون HESS. "اكتشاف مكون إشعاعي من نجم فيلا النابض يصل إلى 20 تيرا إلكترون فولت." علم الفلك الطبيعي (2023)