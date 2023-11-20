التحقيق في الأصول القديمة لمجمع بوليكومب القمعي 2 (PRC2)

سلطت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الدوليين الضوء على الوظيفة السلفية لمجمع بوليكومب القمعي 2 (PRC2). وخلافًا للفهم السابق، فإن الدور الأساسي لـ PRC2 لا يقتصر على التحكم في الجينات التنموية ولكنه يتضمن أيضًا حماية الجينوم ضد غزو الترانسبوزونات.

شرع الفريق، بقيادة فريدريك بيرجر من معهد جريجور مندل لبيولوجيا النبات الجزيئية (GMI)، في إجراء تحقيق شامل لـ PRC2 عبر العديد من حقيقيات النوى. من خلال دراسة جينومات النباتات، وSAR، وopisthokonts (التي تشمل البشر والفطريات)، كانوا يهدفون إلى الكشف عن الرحلة التطورية والغرض الحقيقي لهذا المجمع القديم.

ولدهشتهم، وجد الباحثون دليلاً على تورط PRC2 في إسكات الترانسبوزونات عبر جميع الأنساب حقيقية النواة الثلاثة. الترانسبوزونات، والمعروفة أيضًا باسم الجينات القافزة، هي عناصر وراثية متنقلة يمكنها التحرك حول الحمض النووي وربما تعطيل الاستقرار الجيني. إن قدرة PRC2 على قمع هذه النقلات تسلط الضوء على دورها الحاسم في الدفاع عن الجينوم.

وبمرور الوقت، تحولت وظيفة PRC2 تدريجيًا من تثبيط الترانسبوزونات إلى تثبيط جينات ترميز البروتين. وفي النباتات المزهرة مثل الأرابيدوبسيس، والتي تطورت مؤخرًا، اكتشف الباحثون بقايا عناصر قابلة للنقل والتي لا تزال تعمل كأهداف لـ PRC2. تقوم هذه العناصر بتجنيد PRC2 لإسكات الجينات القريبة، مما يشير إلى تدجين الترانسبوزونات لتعديل جينات ترميز البروتين.

تتحدى هذه الدراسة الرائدة الفهم السابق لدور PRC2 وتكشف عن وظيفته القديمة في حماية الجينوم من غزو الترانسبوزونات. ومن خلال فهم أصول PRC2 وتطوره، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للآليات المعقدة التي تنظم التعبير الجيني واستقرار الجينوم.

أسئلة وأجوبة

ما هو مجمع بوليكومب القمعي 2 (PRC2)؟

PRC2 هو مركب متعدد البروتينات يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم التعبير الجيني. يقوم بتعديل بنية الكروماتين، وتحديدًا إضافة مجموعة الميثيل إلى بروتين الهيستون H3، مما يؤدي إلى إسكات الجينات.

ما هي الترانسبوزونات؟

الترانسبوزونات، والمعروفة أيضًا باسم الجينات القافزة، هي عناصر وراثية متحركة موجودة في الحمض النووي. لديهم القدرة على التحرك في جميع أنحاء الجينوم ويمكن أن يعطلوا الاستقرار الجيني إذا لم يتم تنظيمهم بشكل صحيح.

كيف يحمي PRC2 الجينوم؟

ويشارك PRC2 في إسكات الترانسبوزونات، والتي تشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار الجيني. ومن خلال قمع نشاط الترانسبوزون، يساعد PRC2 في الحفاظ على سلامة الجينوم ويمنع إعادة الترتيب الجيني غير المرغوب فيه.

(المصدر: علم الأحياء الحالي)