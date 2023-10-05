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علوم

الانفجار الجوي الكوني وولادة الزراعة في سوريا

Byروبرت أندرو

أكتوبر 5، 2023
الانفجار الجوي الكوني وولادة الزراعة في سوريا

تشير دراسة حديثة إلى أن الزراعة في سوريا ربما ظهرت بسبب حدث كارثي وقع قبل 12,800 عام. يعتقد الباحثون أن مذنبًا مشتتًا اصطدم بالغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في انفجاره وتغيرات بيئية كبيرة. أجبرت عواقب هذا الحدث الصيادين وجامعي الثمار في مستوطنة أبو هريرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ على تبني الممارسات الزراعية كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Open: Airbursts and Cratering Effects، هي جزء من تحقيق أكبر في فرضية تأثير Younger Dryas. تقترح هذه الفرضية أن التأثير الكوني كان مسؤولاً عن التبريد المفاجئ والشاذ للأرض منذ حوالي 13,000 عام.

ويرى الباحثون أن منطقة أبو هريرة شهدت تحولًا من الظروف الأكثر رطوبة إلى الظروف الأكثر جفافًا في أعقاب الانفجار الهوائي الكوني. من المحتمل أن هذا التغير في المناخ أدى إلى انخفاض الموارد المحلية ودفع السكان إلى تطوير الزراعة كوسيلة للعيش. سمحت لهم الزراعة بزراعة طعامهم والتخفيف من عواقب التقلبات البيئية الناجمة عن الانفجار الجوي.

يعد اكتشاف الأدلة التي تدعم هذه الفرضية أمرًا مهمًا لأنه يوفر منظورًا جديدًا لأصول الزراعة في المنطقة. في السابق، كان من المعتقد على نطاق واسع أن الزراعة تطورت فقط نتيجة للتدخل البشري المتعمد. ومع ذلك، يشير هذا البحث إلى أن حدثًا كارثيًا ربما لعب دورًا حاسمًا في ظهوره.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الانفجار الهوائي الكوني بشكل كامل على الممارسات الزراعية المبكرة وكيف شكل مسار الحضارة الإنسانية. ومع ذلك، يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول التفاعلات المعقدة بين الأحداث الكونية، والتغيرات البيئية، والتكيف البشري.

مصادر:

– جامعة كاليفورنيا – سانتا باربرا
– العلم مفتوح: الانفجارات الهوائية وتأثيرات الحفر

By روبرت أندرو

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