القياسات الدقيقة في تجربة Alphatrap تسلط الضوء على الخواص المغناطيسية لذرات القصدير شديدة التأين

أجرى العلماء في معهد ماكس بلانك لفيزياء كيرنفيزيك في هايدلبرغ قياسات دقيقة في تجربة ألفاتراب الخاصة بهم لدراسة الخواص المغناطيسية للإلكترونات المرتبطة بذرات القصدير شديدة التأين. توفر هذه التجربة رؤى قيمة حول سلوك الجسيمات تحت شدة المجال القصوى، وتكون بمثابة نقطة انطلاق للبحث عن فيزياء جديدة.

تستخدم تجربة Alphatrap، بقيادة سفين شتورم، مصيدة Penning لتثبيت الجسيمات المشحونة في مكانها باستخدام المجالات الكهرومغناطيسية. كما أنه يتضمن نظام فراغ مبرد لإنشاء فراغ عالي الجودة ضروري لطول عمر القياسات. نجح الفريق في إنتاج أيونات القصدير الشبيهة بالهيدروجين، والتي تحتوي على إلكترون واحد فقط في غلافها، وقاموا بتخزينها لعدة أشهر في مصيدة أيونات ألفاتراب.

ومن خلال قياس العزم المغناطيسي لأيونات القصدير الشبيهة بالهيدروجين بدقة، حصل الباحثون على دقة غير مسبوقة. يعد هذا الإنجاز مهمًا لأنه يساهم في فهمنا لسلوك الجسيمات في المجالات القوية، مثل تلك القريبة من النوى الذرية. كما يسمح باكتشاف الانحرافات المحتملة عن قوانين الطبيعة المعروفة أو وجود جسيمات أولية غير معروفة سابقًا.

لإنتاج أيونات القصدير الشبيهة بالهيدروجين، استخدم الباحثون مصيدة أيونات شعاع الإلكترون تسمى Heidelberg-EBIT. يقوم هذا الجهاز بتوليد أيونات عالية الشحنة عن طريق قذف سحابة من أيونات القصدير بإلكترونات عالية الطاقة، مما يجعلها تفقد إلكتروناتها المرتبطة تدريجيا. يتم بعد ذلك ترشيح الأيونات المتبقية التي تحتوي على إلكترون واحد فقط وإدخالها في تجربة Alphatrap لمزيد من التحليل.

وتظهر نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، القدرة على قياس الخواص المغناطيسية للذرات عالية التأين بدقة غير مسبوقة. تساهم هذه النتائج في التقدم المستمر في الديناميكا الكهربائية الكمومية وتمهد الطريق لمزيد من التحقيقات في الخصائص الأساسية للمادة.

مصادر:

– الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41586-023-06453-2