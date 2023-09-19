تغيير شكل الخلايا الجذعية: مفتاح لعكس تراجع المناعة المرتبط بالشيخوخة

اكتشف الباحثون جزيئًا لديه القدرة على عكس الانخفاض المرتبط بالعمر في وظائف المناعة. هذا البحث الرائد، الذي نُشر في مجلة Nature Aging، يقربنا من إطالة العمر والصحة العامة.

يضعف جهاز المناعة مع تقدمنا ​​في العمر، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض والأورام. يكمن مفتاح نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد في الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCs)، المسؤولة عن إنتاج جميع أنواع خلايا الدم. تتمتع الخلايا الجذعية بالقدرة على التمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا، مما يجعلها ضرورية لإنتاج الخلايا المناعية.

ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في السن، تفقد الخلايا الجذعية المكونة للدم قدرتها على إنتاج الخلايا المناعية اللازمة وتصبح متحيزة لإنتاج خط واحد من خلايا الدم على حساب الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتراكم الخلايا الجذعية المتقادمة كمية غير طبيعية من الميتوكوندريا، مما يضعف وظائفها الأيضية. هذه العوامل تحد من إنتاج الخلايا المناعية وتضعف دفاع الجسم ضد السموم ومسببات الأمراض.

ولمعالجة هذا الانخفاض، ركز الباحثون على استعادة صحة الميتوكوندريا. ووجدوا أن اليوروليثين A، وهو مركب طبيعي معروف بتحسين اللياقة الأيضية، يمكن أن يستعيد وظيفة الميتوكوندريا ويحسن إنتاج خلايا الدم. في سلسلة من التجارب، تم تعريض الخلايا الجذعية المكونة للدم إلى اليوروليثين أ ثم زرعها في الفئران المعرضة لمستويات مميتة من الإشعاع. وقد تعافت هذه الفئران بنجاح، حيث أعاد اليوروليثين أ قدرة الخلايا الجذعية القديمة على إنتاج خلايا الدم.

وفي تجربة منفصلة، ​​تم تغذية الفئران المسنة بنظام غذائي غني باليوروليثين أ، مما أدى إلى تحسين أداء الخلايا الجذعية المكونة للدم وتعزيز إنتاج الخلايا المناعية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخلايا الجذعية المتجددة أدت إلى تحسين الاستجابة المناعية، مما جعل الفئران أكثر فعالية في مكافحة الالتهابات الفيروسية.

يؤكد هذا البحث أن اليوروليثين أ يجدد الخلايا الجذعية المكونة للدم ويحافظ على قدرتها على إنتاج جميع أنواع خلايا الدم. ونتيجة لذلك، تتحسن وظيفة المناعة، وتتعزز المرونة في مواجهة الالتهابات. في حين أن هذه النتائج قد تستغرق وقتًا حتى تترجم إلى علاجات جاهزة للمستهلك، فإن دمج الأطعمة الغنية باليوروليثين A مثل التوت والجوز واللوز والفراولة والرمان في النظام الغذائي قد يكون له فوائد صحية محتملة.

مصادر:

– شيخوخة الطبيعة: (المقال المصدر)

- الخلية: يعمل اليوروليثين أ على تجديد الخلايا الجذعية المكونة للدم لتحسين وظيفة العضلات لدى الفئران المسنة

- ScienceDirect: عدم تجانس الخلايا الجذعية المكونة للدم: الأنواع الفرعية والخصائص الوظيفية والآثار العلاجية