اكتشف العلماء الجين الذي يحفز نمو الشعر الجذري

حدد الباحثون في جامعة ولاية واشنطن جينًا يسمى "BUZZ" يلعب دورًا حاسمًا في نمو شعر الجذور في النباتات. تعتبر الشعيرات الجذرية، التي تتطور بشكل مختلف عن أنواع الخلايا النباتية الأخرى، مهمة لامتصاص العناصر الغذائية وامتصاص الماء. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الجين قد يكون له دور في كيفية تحديد النباتات للنترات واستخدامها، وهو مصدر حيوي للنيتروجين لنمو النبات.

يحدث تطور الشعيرات الجذرية على مرحلتين: تحديد مصير الخلية والنمو. يمكن لخلايا البشرة أن تصبح خلايا بشرة نموذجية أو تتمايز إلى خلايا شعر جذرية. أثناء النمو، يتشكل انتفاخ على خلية البشرة المتنيّة عادةً، والتي تمتد لاحقًا من خلال نمو الأطراف. بمجرد أن يصل نمو الطرف إلى معدل ثابت، تتوقف بقية خلايا البشرة عن النمو.

ووجد الباحثون أن جين BUZZ ينظم كلاً من معدل نمو الجذر وبدء الجذر الجانبي استجابةً لتركيز النترات في التربة المحيطة. واكتشفوا أن الجين يتم التعبير عنه بمستويات منخفضة ولم يتم توثيقه من قبل، مما يجعل من الصعب العثور عليه. ومع ذلك، فإن فهم كيفية تحكم النباتات في امتصاص النترات وإشاراتها أمر بالغ الأهمية لتحسين كفاءة استخدام النيتروجين في الزراعة ودورة النيتروجين الشاملة.

يتم تشغيل جين BUZZ استجابةً للنترات واليوريا والأمونيا، مما يسمح للجذور بتحديد موقع النيتروجين في التربة. حتى عندما يكون إمداد النترات وفيرًا، يؤدي فقدان الجين إلى النمط الظاهري لجذر البحث عن الطعام. تشير هذه الاستجابة الحساسة والمنظمة بإحكام إلى أهمية جين BUZZ في قدرة النبات على العثور على النترات واستخدامها بكفاءة.

يمكن أن يكون لتحديد الجين في أنواع الأعشاب النموذجية مثل Brachypodium distachyon آثار كبيرة على المنتجات الزراعية مثل القمح والأرز والذرة والشعير. تعتبر هذه المحاصيل ضرورية لإنتاج الغذاء العالمي، وتحسين قدرتها على الحصول على النترات واستخدامها يمكن أن يكون له تأثير كبير.

مع اكتشاف الجين BUZZ ودوره في نمو شعر الجذور وامتصاص العناصر الغذائية، يستكشف العلماء الآن كيفية استخدام النباتات لهذا الجين لتعديل النترات وتطوير نظام الجذر. توفر النتائج رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء نمو النبات وتتمتع بإمكانية تحسين الممارسات الزراعية والاستدامة.

المرجع مجلة:

ثيل أ. ليمان، ميغيل أ. روساس، رودا إيه تي برو-آبياه وآخرون. BUZZ: جين أساسي لنمو شعر الجذر بعد البدء ووسيط لبنية الجذر في Brachypodium distachyon. عالم النبات الجديد. DOI: 10.1111/nph.19079

مصادر:

– اكتشف باحثون من جامعة ولاية واشنطن الجين النباتي لنمو جذور الشعر، وامتصاص العناصر الغذائية (WSU Insider)

- ليمان، تا، روزاس، MA، بريو أبياه، رات، وآخرون. BUZZ: جين أساسي لنمو شعر الجذر بعد البدء ووسيط لبنية الجذر في Brachypodium distachyon. عالم النبات الجديد.