انكماش الزئبق: نظرة جديدة على النشاط الجيولوجي للكوكب

لقد أدرك علماء الكواكب منذ فترة طويلة أن عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس، يتقلص على مدى مليارات السنين. يقدم بحث جديد نُشر في مجلة Nature Geoscience نظرة جديدة حول الانكماش المستمر والنشاط الجيولوجي للكوكب.

بدأ الجزء الداخلي لعطارد يبرد تدريجيًا، مما أدى إلى انكماش حجمه. ونتيجة لذلك، يتطور سطح الكوكب "صدوع الدفع"، حيث يتم دفع منطقة واحدة من التضاريس فوق التضاريس المجاورة، على غرار التجاعيد التي تتشكل على تفاحة قديمة. وتقدم المنحدرات، أو المنحدرات التي يبلغ ارتفاعها كيلومترات، على سطح عطارد دليلا على هذا الانكماش.

يمكن تحديد عمر سطح عطارد عن طريق حساب كثافة الحفر الناتجة عن الارتطام. تشير المنحدرات، كونها قديمة إلى حد ما، إلى أنها كانت موجودة منذ ما يقرب من 3 مليارات سنة. ومع ذلك، بقي السؤال ما إذا كانت هذه المنحدرات لا تزال نشطة اليوم أم أنها توقفت عن الحركة منذ فترة طويلة.

وكشفت الدراسة أن العديد من المنحدرات استمرت في التحرك في العصور الجيولوجية الحديثة، على الرغم من أنها بدأت منذ مليارات السنين. تم هذا الاكتشاف عندما حصل على درجة الدكتوراه. لاحظ أحد الطلاب كسورًا صغيرة تُعرف باسم "العصا" على الأسطح العلوية المشدودة لبعض المنحدرات. تشير هذه الأشياء إلى أن القشرة قد انحنت أثناء دفعها فوق التضاريس المجاورة، مما تسبب في تشقق السطح.

تعتبر المنحنيات عبارة عن معالم صغيرة نسبيًا، يبلغ عرضها أقل من كيلومتر واحد وعمقها أقل من 1 متر، مما يشير إلى أنها أصغر سنًا من الهياكل القديمة التي تجلس عليها. استنادًا إلى معدل التشويش الناتج عن تأثير البستنة، يُقدر عمر غالبية نباتات العنب بأقل من 100 مليون سنة، مما يشير إلى الحركة الأخيرة.

حددت الدراسة 48 ندبة مفصصة كبيرة مع شوكات مؤكدة و244 ندبة إضافية مع شوكات محتملة. سيتم تأكيد هذه النتائج بشكل أكبر من خلال نظام التصوير في مهمة BepiColombo، وهي مهمة أوروبية يابانية مشتركة من المقرر أن تدور حول عطارد في عام 2026.

ويقدم القمر، الذي تعرض أيضًا للتبريد والانكماش، دليلاً إضافيًا على النشاط الجيولوجي الحديث. يُظهر تحليل الزلازل القمرية التي سجلتها أجهزة قياس الزلازل التي تركتها بعثات أبولو على سطح القمر أن الزلازل القمرية تتجمع بالقرب من المنحدرات المفصصة. تكشف الصور التفصيلية لسطح القمر من المدار عن المسارات التي خلفتها الصخور التي ترتد على وجوه المنحدرات، مما يشير إلى الزلازل الأخيرة.

في حين أن مهمة BepiColombo لن تقدم بيانات زلزالية، إلا أن صورها التفصيلية يمكن أن تكشف عن مسارات صخرية تعمل كدليل إضافي على الزلازل الأخيرة على عطارد. يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول النشاط الجيولوجي المستمر وانكماش عطارد، مما يوفر للعلماء فهمًا أفضل لتطور الكوكب على مدى مليارات السنين.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية (مجلة)

- المحادثة (مقالة)