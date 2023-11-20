خلافًا للاعتقاد الشائع، يقترح عالم الفيزياء الذي تحول إلى كاتب طعام، جورج فيكينيس، أنه لا ينبغي أبدًا وضع الملح على شريحة لحم قبل قليها. ويجادل بأن القدرة التناضحية للملح يمكن أن تستخرج الكثير من الرطوبة من اللحم، مما يؤدي إلى قوام قاس وغير صالح للأكل. وينصح Vekinis أيضًا بعدم طهي شرائح اللحم مباشرة من الثلاجة، ويدعو إلى خطوة ما قبل الميكروويف لتسخين اللحم قبل القلي.

وفقًا لـ Vekinis، فإن الطريقة المثلى لطهي شريحة اللحم هي وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين، اعتمادًا على سمكها، ثم قليها بسرعة على نار عالية. الهدف هو تحقيق تفاعل طفيف على السطح مع ضمان وصول درجة الحرارة الداخلية إلى 55-60 درجة مئوية على الأقل. تسمح هذه الطريقة لشريحة اللحم بالاحتفاظ بالعصارة والنكهة.

يؤكد Vekinis على أن المستوى المتوسط ​​نادر هو المستوى المثالي لنضج شريحة لحم. ينتج عن هذا مركز أحمر قليلاً مع مظهر خارجي محروق ومطبوخ. وفي حين أنه يعترف بأن إضافة كمية صغيرة من الزيت إلى المقلاة، حتى مع المقالي غير اللاصقة، هو تفضيل شخصي، إلا أنه لا يدعو إلى استخدام الملح كتوابل.

تتحدى هذه الآراء غير التقليدية توصيات العديد من الطهاة المشاهير، مثل جوردون رامزي وجيمي أوليفر، الذين يروجون لتتبيل شرائح اللحم بالملح بسخاء قبل الطهي. يقدم منظور فيكينيس نظرة جديدة لعلم طهي شرائح اللحم، وقد تم تفصيل أفكاره في كتابه الأخير، الفيزياء في المطبخ، والذي يتعمق في المبادئ العلمية وراء الظواهر الغذائية المختلفة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يجب أن أتبل شريحة اللحم بالملح قبل القلي؟

وفقًا لجورج فيكينيس، عالم الفيزياء الذي تحول إلى كاتب طعام، فمن الأفضل عدم تتبيل شرائح اللحم بالملح قبل القلي. ويجادل بأن الملح يمكن أن يستخرج الرطوبة الزائدة من اللحم، مما يؤدي إلى قوام قاس وغير صالح للأكل.

لماذا يجب أن أضع شريحة لحم في الميكروويف قبل القلي؟

يقترح Vekinis شريحة لحم الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين لتسخين اللحم قبل القلي. تضمن خطوة ما قبل الميكروويف هذه طهي شريحة اللحم بشكل متساوٍ وتساعد على الاحتفاظ بالعصارة والنكهة.

ما هو مستوى النضج المثالي لشرائح اللحم؟

وفقًا لـ Vekinis، يعتبر المستوى المتوسط ​​نادرًا هو المستوى المثالي لنضج شرائح اللحم. هذا يعني أن مركز شريحة اللحم يجب أن يكون أحمر قليلاً، بينما يتم تحمير الجزء الخارجي وطهيه.

لماذا يوصي الطهاة المشاهير بتتبيل شرائح اللحم بالملح؟

غالبًا ما يوصي الطهاة المشاهير مثل جوردون رامزي وجيمي أوليفر بتتبيل شرائح اللحم بالملح قبل الطهي لتعزيز النكهة. ومع ذلك، فإن وجهة نظر فيكينيس تتحدى هذه القاعدة من خلال الإشارة إلى أن الملح يمكن أن يضر بقوام اللحم.

ما الكتاب الذي يستكشف العلم وراء الطبخ؟

تم تفصيل رؤى فيكينيس حول طهي شرائح اللحم والظواهر الغذائية المختلفة في كتابه، الفيزياء في المطبخ. يقدم الكتاب شرحاً علمياً لمبادئ وتقنيات الطبخ.