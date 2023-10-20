النشاط البركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

في منتصف أكتوبر 2023، شوهدت البراكين المجاورة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وهي تثور من خلال صورة التقطتها أداة تصوير الأراضي التشغيلية (OLI) على القمر الصناعي لاندسات 8. وتكشف الصورة عن بركان ستراتوفولكان كليوتشيفسكوي، وهو أطول بركان نشط في أوراسيا، وينبعث منه دخان صغير. عمود من الغاز والبخار والرماد باتجاه الشمال الشرقي. ويلقي الشكل المخروطي الواضح للجبل وعموده المتصاعد بظلاله على الثلوج المحيطة، مما يخلق إحساسًا بالأبعاد الثلاثية.

في وقت سابق من يونيو 2023، أبلغ فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا (KVERT) عن بداية ثورانات سترومبوليان في كليوتشيفسكوي. وفي يوليو، تم اكتشاف تدفق جديد للحمم البركانية على جانبها الجنوبي الشرقي. استمر البركان في التعرض للانفجارات المتفجرة، مما أدى إلى إرسال كميات متفاوتة من الرماد إلى الغلاف الجوي. تم رفع رمز لون الطيران إلى اللون البرتقالي في بعض الأحيان بسبب انبعاثات الرماد والغاز. في الفترة التي سبقت التقاط الصورة، تكثف النشاط في كليوتشيفسكوي، مع زيادة تدفقات الحمم البركانية والمواد المتوهجة التي تصل إلى ارتفاع 300 متر فوق حافة الحفرة.

كما أطلق بركان آخر، بيزيمياني، عمودًا بركانيًا خلال هذا الوقت. ومع ذلك، يعد التمييز في الصورة أكثر صعوبة بسبب وجود بنك سحابي. في 16 أكتوبر، لاحظت KVERT زيادة في النشاط في بيزيمياني، بما في ذلك الانهيارات الثلجية للحطام والرماد المنفجر على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال شرق البركان.

تشتهر شبه جزيرة كامتشاتكا بنشاطها البركاني، فهي موطن لأكثر من 300 بركان. إن سلسلة جبال كليوتشيفسكايا، المبينة في الصورة، معرضة بشكل خاص للدراما الجيولوجية. التقطت صورة رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أيضًا علامات الانفجارات الأخيرة من بركاني كليوتشيفسكوي وبيزيمياني.

المصدر: صورة مرصد الأرض التابع لناسا بواسطة Wanmei Liang، باستخدام بيانات Landsat من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. قصة ليندسي دورمان.