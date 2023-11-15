طفرة في سلامة روفر: نظام جديد لمنع الانزلاق

أثبتت المركبات الفضائية غير المأهولة أنها لا تقدر بثمن في استكشاف بيئات خارج كوكب الأرض مثل المريخ والقمر. ومع ذلك، فإن وجود الثرى، وهي جسيمات سائبة تغطي أسطح الكواكب، يشكل تحديًا كبيرًا لحركتها. يمكن أن يؤدي انزلاق المركبات الجوالة على هذه الأسطح إلى إعاقة تقدمها بل وتعريض مهامها للخطر.

ومن أجل معالجة هذه المشكلة، قام الباحثون في معهد شيبورا للتكنولوجيا (SIT) في اليابان بتطوير نظام مبتكر يسمح للمركبات الجوالة باكتشاف حالة سفرها من خلال مراقبة تشوه هيكلها. وعلى غرار الطريقة التي يعتمد بها البشر على توتر العضلات لاكتشاف حالة السفر الخاصة بهم أثناء المشي، يقوم النظام بتحليل تشوه شكل هيكل المركبة لتحديد ما إذا كان ينزلق أم لا.

وقد صنف الباحثون التغير في شكل الهيكل، الذي يتجلى في الانفعال، إلى فئتين: إزاحة الانفعال والتغير الاهتزازي في الانفعال. من خلال دراسة بيانات إزاحة السلالة باستخدام تحليل ألياف السلسلة النووية وسرعة الانفعال كتحليل ألياف الأكياس النووية، تمكن الباحثون من اكتشاف التغيرات في القوى المؤثرة على العربة الجوالة وقياس مستوى الانزلاق.

تسمح هذه البيانات في الوقت الفعلي للمركبة بإجراء التعديلات اللازمة للحفاظ على قوة الجر وتجنب حوادث الانزلاق. علاوة على ذلك، يتمتع النظام أيضًا بالقدرة على اكتشاف العوائق البيئية مثل الصخور والأحجار، مما يعزز سلامة وكفاءة عمليات المركبة.

لا تقتصر الآثار المترتبة على هذه الدراسة على مهمات المركبة الفضائية وحدها. ويعتقد الباحثون أن هذا النهج يمكن أن يكون فعالًا أيضًا للمركبات الجوية بدون طيار والقيادة الآلية في المستقبل. يمثل دمج عناصر الوظيفة البيولوجية في استشعار الأجسام المتحركة تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

في الختام، يمثل هذا النظام الرائد الذي طوره باحثو SIT خطوة كبيرة إلى الأمام في تحسين سلامة وفعالية مهام المركبات الجوالة. إنه يحمل وعدًا كبيرًا لاستكشاف الكواكب والأجرام السماوية الأخرى، مما يفتح فرصًا جديدة للاكتشاف العلمي والتقدم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو المحور الرئيسي للنظام الجديد الذي طوره باحثو SIT؟

ينصب التركيز الرئيسي للنظام الجديد على منع العربات الجوالة من الانزلاق على الأسطح السائبة من خلال اكتشاف تشوه هيكلها.

كيف يكتشف النظام حالة سفر العربة الجوالة؟

ويحلل النظام تشوه شكل هيكل المركبة، على غرار الطريقة التي يعتمد بها البشر على توتر العضلات لاكتشاف حالة السفر الخاصة بهم أثناء المشي.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا النظام؟

وبالإضافة إلى مهمات العربات الجوالة، يعتقد الباحثون أن هذا النظام يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للمركبات الجوية بدون طيار والقيادة الأوتوماتيكية في المستقبل.

كيف يمكن للنظام تعزيز عمليات العربة الجوالة؟

من خلال توفير بيانات في الوقت الحقيقي عن حالة سفر المركبة ومستوى الانزلاق، يسمح النظام بإجراء التعديلات الأساسية للحفاظ على الجر وتجنب حوادث الانزلاق. ويمكنه أيضًا اكتشاف العوائق البيئية، مما يعزز السلامة والكفاءة.