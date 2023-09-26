تم الكشف عن خريطة منقحة لزيلانديا من خلال عينات الصخور المجروفة

أنشأ فريق من الجيولوجيين وعلماء الزلازل خريطة أكثر دقة لزيلانديا، وهي قارة تحت الماء، باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من عينات الصخور المجروفة. زيلانديا، التي يغمرها المحيط بنسبة 94% تقريبًا، لم تتم دراستها جيدًا مثل القارات الأخرى، مما يؤدي إلى تناقضات في شكلها وبنيتها المعروفة.

قام الباحثون بتنقيح الخرائط الموجودة لزيلانديا من خلال دراسة مجموعات من الصخور وعينات الرواسب التي تم الحصول عليها من قاع المحيط. وتم الحصول على هذه العينات من خلال مواقع الحفر وشواطئ الجزر القريبة. ثم قام الفريق بتحليل البيانات الزلزالية لإنشاء خريطة مفصلة لزيلانديا.

ومن النتائج الرئيسية للدراسة هو تحديد الأنماط الجيولوجية في غرب القارة القطبية الجنوبية، مما يشير إلى وجود منطقة اندساس بالقرب من هضبة كامبل قبالة الساحل الغربي لنيوزيلندا. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي شذوذ مغناطيسي في هذه المنطقة، مما يتحدى نظرية الانزلاق في خطأ كامبل.

بدلًا من ذلك، يقترح الباحثون أن تمدد غوندوانا، القارة العملاقة التي كانت زيلانديا ذات يوم جزءًا منها، أدى إلى ظهور نظام الشذوذ المغناطيسي كامبل. أدى هذا التمدد في النهاية إلى انقطاع، مما أدى إلى تكوين قاع المحيط الذي يشكل الأجزاء السفلية من زيلانديا.

لا تسلط خريطة زيلانديا المحسّنة حديثًا الضوء على موقع محور القوس المنصهر فحسب، بل تحدد أيضًا ميزات جيولوجية مهمة أخرى. يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تكوين وبنية زيلانديا، مما يساهم في فهم أفضل لتاريخها الجيولوجي.

وستستمر الدراسات والتحليلات الإضافية للكشف عن مزيد من التفاصيل حول زيلانديا وأهميتها في التطور الجيولوجي للأرض.

المصادر: التكتونيات، نيك مورتيمر وآخرون، DOI: 10.1029/2023TC007961