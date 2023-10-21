يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورًا للتيار النفاث على كوكب المشتري

في يوليو 2022، استخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) لالتقاط صور مذهلة بالأشعة تحت الحمراء لكوكب المشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي. ومن خلال هذه الصور، توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل، وهو تيار نفاث في خطوط العرض الشمالية فوق خط استواء المشتري مباشرة وفوق قمم سحبه. يمتد هذا التيار النفاث لمسافة تزيد عن 4,800 كيلومتر (3,000 ميل) ويصل إلى سرعة 515 كيلومترًا في الساعة (320 ميلًا في الساعة)، مما يجعله أسرع مرتين من إعصار من الفئة الخامسة على الأرض.

فاجأت هذه النتيجة غير المتوقعة الباحثين المشاركين في الدراسة. وأعرب الدكتور ريكاردو هويسو، المؤلف الرئيسي والمحاضر في جامعة إقليم الباسك في إسبانيا، عن دهشته، مشيرًا إلى أن الضباب الضبابي سابقًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري يظهر الآن كمعالم واضحة يمكن تتبعها جنبًا إلى جنب مع الدوران السريع للكوكب.

تُعزى السرعة العالية للتيار النفاث إلى تأثير كوريوليس، الذي يجعل الأجسام الكوكبية تدور بشكل أسرع عند خط الاستواء. بينما تدور الأرض بسرعة 1,600 كيلومتر في الساعة تقريبًا (1,000 ميل في الساعة) عند خط الاستواء، فإن خط استواء المشتري يواجه سرعات تبلغ حوالي 43,000 كيلومتر في الساعة (28,273 ميلًا في الساعة). وتساهم هذه السرعات القصوى في فترة دوران المشتري البالغة 9 ساعات و50 دقيقة عند خط الاستواء، وتؤدي إلى هبوب رياح قوية داخل سحبه الضخمة.

واعتمد فريق البحث على بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة الارتفاعات العالية لكوكب المشتري، بينما قدم تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ملاحظات على ارتفاعات أقل. ومن خلال تحليل سرعات الرياح على ارتفاعات مختلفة، المعروفة باسم مقصات الرياح، توصل الباحثون إلى أن سرعة التيار النفاث انخفضت مع انخفاض الارتفاع داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري. وعلى بعد أميال قليلة تحت التيار النفاث، تم قياس سرعة الرياح عند 362 كيلومترًا في الساعة (225 ميلًا في الساعة) و402 كيلومترًا في الساعة (250 ميلًا في الساعة).

تعرض طبقة الستراتوسفير الاستوائية لكوكب المشتري نمطًا معقدًا ومتكررًا من الرياح ودرجات الحرارة. ويشير الدكتور لي فليتشر، المؤلف المشارك في الدراسة وأستاذ علوم الكواكب في جامعة ليستر، إلى أن التيار النفاث المكتشف حديثا قد يكون مرتبطا بهذا النمط المتذبذب. ستساعد الملاحظات المستقبلية في اختبار هذه النظرية وإلقاء الضوء على تقلب التيار النفاث في السنوات القادمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة التيارات النفاثة على كوكب المشتري. خلال أوائل عام 2010، اكتشفت مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا نشاطًا مشابهًا فوق خط استواء العملاق الغازي، بسرعات تقدر بـ 523 كيلومترًا في الساعة (325 ميلًا في الساعة).

إلى جانب التيار النفاث، كشفت الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا عن حلقات المشتري الباهتة، وشفقيه الشمالي والجنوبي، واثنين من أقماره الأصغر حجمًا، أمالثيا وأدراستيا. تم اكتشاف حلقات المشتري لأول مرة بواسطة المركبة الفضائية فوييجر 1 التابعة لناسا في عام 1979، ويُعتقد أنها تشكلت من اصطدام نيزك بأحد أقمار المشتري. على غرار الأرض، يولد المجال المغناطيسي الهائل لكوكب المشتري شفقًا قطبيًا أقوى بـ 20,000 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض. تم اكتشاف الأقمار أمالثيا وأدراستيا في عامي 1892 و1979 على التوالي، ويدوران ضمن مدار آيو، أحد أقمار المشتري الجليلية.

سيستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي في الكشف عن معلومات جديدة حول ميزات كوكب المشتري الرائعة في السنوات القادمة. ويترقب العلماء بفارغ الصبر الاكتشافات المستقبلية التي ستسهم في معرفتنا بهذا العملاق الغازي.

مصادر:

– دراسة منشورة في مجلة Nature Astronomy

- جامعة إقليم الباسك

- جامعة ليستر