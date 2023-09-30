رقعة Wearablle جديدة تراقب الصحة من خلال تحليل العرق

طور باحثون في ولاية بنسلفانيا رقعة رائدة يمكن ارتداؤها ولديها القدرة على مراقبة صحة الفرد من خلال تحليل عرقه. هذه الرقعة، المصنوعة من مادة خاصة قادرة على دراسة الجلوكوز، ودرجة الحموضة، ودرجة الحرارة في العرق، يمكن أن توفر معلومات أساسية عن حالة جسم الشخص وتساعد في تشخيص وإدارة الأمراض مثل مرض السكري.

العرق، كما اكتشف الباحثون، هو بمثابة مصدر غني للمؤشرات الحيوية. المؤشرات الحيوية هي مواد تكشف عن الحالة الصحية أو المرض داخل الجسم. ومع ذلك، فقد ثبت أن قياس هذه المؤشرات الحيوية في العرق يمثل مهمة صعبة. تنشأ هذه الصعوبة بسبب انخفاض تركيزاتها في العرق وميلها إلى التقلب بناءً على عوامل خارجية مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والبيئة.

وكانت المحاولات السابقة لالتقاط المؤشرات الحيوية من خلال أجهزة استشعار العرق محدودة في فعاليتها. وقد واجهت هذه المستشعرات عوائق مثل انخفاض الحساسية ومحدودية المساحات السطحية وضعف الاستقرار. ونتيجة لذلك، كان من الصعب الحصول على قياسات دقيقة وموثوقة للمؤشرات الحيوية في العرق.

تُحدث هذه الرقعة الجديدة القابلة للارتداء ثورة في قياس المؤشرات الحيوية في العرق. تمتلك مادتها الخاصة القدرة الفريدة على اكتشاف الجلوكوز ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة، مما يوفر معلومات قيمة عن صحة الفرد. ومن خلال المراقبة المستمرة لهذه المؤشرات الحيوية، يمكن أن تساعد الرقعة في تشخيص وإدارة الأمراض المختلفة، بما في ذلك مرض السكري.

يمثل تطوير هذه الرقعة القابلة للارتداء إنجازًا كبيرًا في مجال مراقبة الصحة. إن قدرته على جمع وتحليل المؤشرات الحيوية للعرق بدقة تمهد الطريق لتحسين التشخيص والرعاية الصحية الشخصية. ومع مزيد من التقدم، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحدث ثورة في إدارة الأمراض والوقاية منها.

مصادر:

– مواد وظيفية متقدمة