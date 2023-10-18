نظرة شاملة على الكائنات في الكون

طور باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) وجهة النظر الأكثر شمولاً لتاريخ الكون. يوضح المؤلف الرئيسي البروفيسور المشارك الفخري تشارلي لاينويفر أن هدفهم كان فهم أصول جميع الكائنات في الكون. وخلصوا إلى أنه مع توسع الكون وتبريده بعد الانفجار الأعظم، تكثفت أجسام مثل البروتونات والذرات والكواكب والنجوم والمجرات من خلفية ساخنة.

لتوضيح هذه العملية، أنشأ الباحثون قطعتين. يُظهر المخطط الأول درجة حرارة الكون وكثافته أثناء تمدده وتبريده. يعرض المخطط الثاني كتلة وحجم جميع الكائنات في الكون. يوفر هذا المخطط الشامل تصوراً للأشياء الموجودة في الكون.

وتطرح الدراسة أسئلة مهمة حول حدود المؤامرات وما يكمن وراءها. بعض المناطق في الحبكة "محظورة" لأن الأجسام لا يمكن أن تكون أكثر كثافة من الثقوب السوداء أو أن تكون صغيرة جدًا بحيث تطمس ميكانيكا الكم طبيعتها كأجسام فردية. ويتكهن الباحثون بأن الكون ربما بدأ ككائن ذي حجم وكتلة محددين، وليس كنقطة تفرد، وهي نقطة افتراضية ذات كثافة ودرجة حرارة لا نهائية.

في الطرف الأكبر من المخطط، يقترح أنه إذا كان هناك فراغ كامل خارج الكون المرئي، فإن كوننا سيشبه ثقبًا أسود كبيرًا منخفض الكثافة. ومع ذلك، لدى الباحثين سبب وجيه للاعتقاد بأن الأمر ليس كذلك.

توفر هذه الدراسة الرائدة فهمًا جديدًا للأشياء الموجودة في الكون وتقدم رؤى جديدة حول أصول الكون نفسه. ونشر البحث في المجلة الأمريكية للفيزياء.

مصادر:

– تشارلز هـ. لاينويفر وآخرون، كل الأشياء وبعض الأسئلة، المجلة الأمريكية للفيزياء (2023). دوى: 10.1119/5.0150209

– الجامعة الوطنية الأسترالية