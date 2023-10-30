طفرة في التنبؤ ببنية البروتين: توسيع آفاق التصميم الجزيئي

تلعب البروتينات، وهي العمود الفقري للخلية، أدوارًا أساسية في العمليات البيولوجية المختلفة. ومع ذلك، فهي لا تعمل بشكل منعزل، ويمكن أن يتأثر نشاطها بالجزيئات الأخرى الموجودة في بيئتها. في تطور جديد مثير، قدم الباحثون الذين يقفون وراء برنامج التنبؤ ببنية البروتين الثوري RoseTTAFold أداة قوية تعمل على توسيع نطاق تصميم البروتين باستخدام تقنيات التعلم العميق لتعكس تأثير هذه الجزيئات بشكل أفضل (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603) ).

أحدثت خوارزميات التنبؤ ببنية البروتين، مثل AlphaFold وRoseTTAFold، تحولًا في مجال البيولوجيا الهيكلية في السنوات الأخيرة. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتدريب على هياكل البروتين التي تم حلها تجريبيًا، يمكن لهذه الخوارزميات التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات بناءً على تسلسل الأحماض الأمينية الخاصة بها فقط. استخدم العلماء هذه التنبؤات للحصول على نظرة ثاقبة لوظيفة البروتين وتصميم بروتينات جديدة ذات خصائص مرغوبة.

ومع ذلك، فإن النماذج الحالية تميل إلى التغاضي عن تأثير التفاعلات الكيميائية المتنوعة على بنية البروتين. يوضح المؤلف الرئيسي ديفيد بيكر، الأستاذ في جامعة واشنطن ومطور RoseTTAFold: "تتضمن العديد من العمليات البيولوجية تفاعلات البروتين مع جزيئات صغيرة". ولمعالجة هذا القيد، قدم الباحثون الآن نسخة محدثة من النموذج يسمى RoseTTAFold All-Atom.

يمكن للنموذج المعزز أن يفسر الكيمياء المعقدة التي تنشأ عندما ترتبط البروتينات بجزيئات صغيرة أو تخضع لتعديلات تساهمية، مما يؤثر بشكل عميق على بنيتها ووظيفتها. من خلال الجمع بين نهجين مختلفين للنمذجة، نجح الباحثون في تدريب نموذج التعلم الآلي الذي يمكن أن يمثل مجموعة واسعة من الجزيئات في بيئة البروتين.

على الرغم من أن الأعمال الداخلية لنماذج التعلم الآلي يمكن أن تكون غامضة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن الشبكة الجديدة ترتب الوحدات الجزيئية حتى تحقق بنية بروتينية معقولة. يفتح هذا النهج الرائد إمكانيات جديدة لتصميم البروتين عن طريق سد الفجوة بين تسلسل البروتين والبنية الوظيفية.

قام الفريق بتدريب RoseTTAFold All-Atom على نطاق واسع على مجموعات بيانات متنوعة، مما مكنه من تقديم تنبؤات أكثر دقة للبروتينات ذات التفاعلات الجزيئية المعقدة. على سبيل المثال، تنبأ النموذج بنجاح ببنية الإنزيمات المرتبطة بكل من الركائز والعوامل المساعدة، بالإضافة إلى البروتينات ذات التعديلات التساهمية المتعددة. علاوة على ذلك، صمم الباحثون بروتينات فريدة ترتبط بشكل خاص بالجزيئات الصغيرة باستخدام مدخلات تلك الجزيئات فقط.

في حين أن الإصدارات السابقة من RoseTTAFold ركزت على تحديات محددة، فإن الإصدار الأخير يوضح قابلية التطبيق على نطاق أوسع. ويتصور الباحثون أن هذا النموذج الشامل يحل محل الإصدارات الخاصة بمهمة محددة من RoseTTAFold، ويعزز الابتكار في تصميم البروتين في جميع المجالات.

كما هو الحال مع أي تقنية رائدة، سيستغرق الأمر بعض الوقت لفهم الإمكانات الكاملة والقيود المفروضة على RoseTTAFold All-Atom. وتعترف عالمة الأحياء الحسابية لورين بورتر، من المكتبة الوطنية للطب، بإمكانات الشبكة، ولكنها تؤكد على أهمية مجموعات التدريب القوية لنماذج الذكاء الاصطناعي. ومن الأهمية بمكان الكشف عن أي قيود أو تناقضات، خاصة عندما يمكن للبروتين أن يتبنى هياكل مختلفة حسب سياقه. ومع ذلك، يشير بورتر إلى أن هذا التقدم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام ويحمل وعدًا للمستقبل.

أسئلة وأجوبة

ما هو RoseTTAfold All-Atom؟

RoseTTAFold All-Atom هو نسخة محدثة من برنامج التنبؤ ببنية البروتين RoseTTAFold. وهو يشتمل على تقنيات التعلم العميق لحساب التفاعلات الكيميائية المختلفة ويعكس بيئة البروتينات بشكل أفضل، مما يتيح تنبؤات أكثر دقة لبنية البروتين وتسهيل تصميم البروتين بالوظائف المطلوبة.

كيف يعمل RoseTTAfold All-Atom على توسيع نطاق تصميم البروتين؟

يشتمل RoseTTAFold All-Atom على كيمياء متنوعة تحدث أثناء تفاعلات البروتين مع الجزيئات الصغيرة والتعديلات التساهمية. من خلال تدريب النموذج على مجموعات بيانات واسعة النطاق، يمكنه توليد تنبؤات دقيقة لهياكل البروتين المعقدة، بما في ذلك تلك التي تتضمن جزيئات صغيرة والعديد من التعديلات التساهمية، والمساعدة في تصميم البروتينات ذات التفاعلات الجزيئية المعقدة.

ما هي القيود المحتملة لنموذج RoseTTAfold All-Atom؟

كما هو الحال مع أي نموذج للذكاء الاصطناعي، يعتمد أداء RoseTTAFold All-Atom على بيانات التدريب الخاصة به. في الحالات التي تتوفر فيها بيانات محدودة أو في الحالات التي تظهر فيها البروتينات تغييرات هيكلية تعتمد على السياق، قد يواجه النموذج تحديات. ومع ذلك، فإن البحث المستمر وفحص قدراته سيساعد في الكشف عن أي قيود وتحسين تطبيقه في التنبؤ ببنية البروتين وتصميمه.