ISRO تعرب عن قلقها بشأن التهديد الذي يتعرض له فيكرام لاندر وبراجيان روفر على القمر

أثارت منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO مخاوف بشأن التهديد المحتمل الذي تواجهه مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على القمر. وفقًا لمسؤول كبير في ISRO طلب عدم الكشف عن هويته، فإن سطح القمر يتعرض باستمرار للنيازك الدقيقة، مما يشكل خطرًا على المركبة الفضائية.

أكملت Chandrayaan 3، المهمة التي تم فيها نشر مركبة الإنزال Vikram والمركبة الجوالة Pragyan، مهمتها التي استغرقت 14 يومًا على القمر بنجاح. ومع ذلك، بما أن المركبة الفضائية حاليًا في وضع السكون، فهي عرضة للتعرض للاصطدام بهذه النيازك الدقيقة.

وفي حين لا توجد تفاصيل محددة حول الأضرار أو العطل المحتمل الذي يمكن أن يحدث، فإن الوقت سيكشف المدى الحقيقي للخطر الذي تواجهه المركبة ومركبة الهبوط. من غير المؤكد ما إذا كانوا سينكسرون أو يواجهون أي مشاكل أخرى بسبب تأثيرات النيازك الدقيقة هذه.

لعبت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان دورًا حاسمًا في جهود الهند الطموحة لاستكشاف القمر. تم تصميم مركبة الهبوط فيكرام لإيصال المركبة الجوالة براغيان إلى سطح القمر وإجراء تجارب وملاحظات مختلفة.

ولمواجهة التهديد الذي تشكله النيازك الدقيقة، من الضروري أن تقوم ISRO بمراقبة الوضع بعناية ووضع استراتيجيات للتخفيف من أي ضرر محتمل. قد تتضمن هذه الاستراتيجيات تعديل إعدادات وضع النوم للمركبة الفضائية وتنفيذ تدابير وقائية لحماية مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان من تأثيرات النيازك الدقيقة.

يؤكد هذا القلق الذي أثارته ISRO على أهمية النظر في جميع المخاطر والتحديات المحتملة التي تنشأ أثناء مهام استكشاف القمر. ومن خلال تحديد هذه المخاطر ومعالجتها، يمكن لوكالات الفضاء ضمان نجاح وطول عمر مركباتها الفضائية على القمر.

مصادر:

– ضابط ISRO (مجهول)

– الهند اليوم