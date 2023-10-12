حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

نظرية جديدة مقترحة لتفسير ظاهرة العدسات في مجموعة مجرات أبيل 3827

Byروبرت أندرو

أكتوبر 12، 2023
نظرية جديدة مقترحة لتفسير ظاهرة العدسات في مجموعة مجرات أبيل 3827

تم اقتراح نظرية جديدة من قبل فريق من علماء الفيزياء الفلكية لشرح ظاهرة العدسات الفريدة التي لوحظت في مجموعة المجرات Abell 3827. يقترح الباحثون، جويس لين، وريتشارد غريفيث، وجيني واجنر، أنه يمكن فهم خصائص العدسة للعنقود بشكل أفضل من خلال النظر في خصائصه ثلاثية الأبعاد.

أبيل 3827 هو عنقود مجري يقع على بعد حوالي 1.3 مليار سنة ضوئية من الأرض. أشارت الدراسات السابقة إلى أن الجزء المرئي من العنقود يشكل 10% فقط من كتلته، ويعتقد أن الكتلة المتبقية هي المادة المظلمة. يؤدي ترتيب المجرات في العنقود إلى عدسة الجاذبية، مما يخلق حلقة زرقاء متوهجة حول حوافها.

كان عدد الصور التي شوهدت عند مراقبة Abell 3827 موضوعًا للنقاش بين علماء الفلك، حيث تتراوح التقديرات من أربعة إلى ثمانية. إن تشويه الضوء المنبعث من النجوم في المجرات، والناجم عن المادة المظلمة غير المرئية والمرتبط على الأرجح بالدوران، يجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للصور.

وتشير النظرية الجديدة التي اقترحها فريق البحث إلى أن العدسة في Abell 3827 ليست رقيقة ومسطحة، كما كان يعتقد سابقا، ولكن لها شكل ثلاثي الأبعاد. تتم مقارنة عدسة الكتلة بشكل كعكة الوافل، مع اختلاف سمكها في أجزاء مختلفة. يمكن لهذه الخاصية أن تفسر سبب ظهور الكتلة ممتدة في بعض المناطق أكثر من غيرها.

لكي تكون هذه النظرية صحيحة، يجب أن تكون المجرات الموجودة في العنقود على مسافات مختلفة عن الأرض. ويعتقد الباحثون أن ثلاثًا من المجرات الأربع الرئيسية في Abell 3827 تقع على مسافة متساوية تقريبًا، في حين أن الرابعة أقرب قليلاً.

تساهم هذه النظرية الجديدة في فهمنا للمادة المظلمة وتوفر نظرة ثاقبة لخصائص العدسات في مجموعات المجرات. وسيكون من الضروري إجراء مزيد من البحوث والملاحظات لتأكيد هذه النتائج وتحسينها.

المصدر: الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

ماذا يحدث عندما يصطدم كوكبان عملاقان في نظام شمسي بعيد؟

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

"حلقة النار" كسوف الشمس يبهر مراقبي السماء

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا
علوم

تسمح الطريقة الجديدة لتقدير الحالة بالتنبؤات الفعالة دون تفاصيل النموذج الأساسي

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

ماذا يحدث عندما يصطدم كوكبان عملاقان في نظام شمسي بعيد؟

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

نظرية جديدة مقترحة لتفسير ظاهرة العدسات في مجموعة مجرات أبيل 3827

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

"حلقة النار" كسوف الشمس يبهر مراقبي السماء

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تسمح الطريقة الجديدة لتقدير الحالة بالتنبؤات الفعالة دون تفاصيل النموذج الأساسي

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات