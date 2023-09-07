حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

Spin-Flip Decay: تسليط الضوء على المادة المظلمة بالهيدروجين

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
Spin-Flip Decay: تسليط الضوء على المادة المظلمة بالهيدروجين

الهيدروجين، وهو العنصر الأكثر وفرة في الكون، ينبعث منه خط انبعاث خافت من ضوء الراديو المعروف باسم خط الهيدروجين HI أو خط 21 سنتيمترا. يتم إنتاج هذا الخط عندما يتعرض دوران الإلكترون في ذرة الهيدروجين إلى الانقلاب، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة على شكل فوتون. يمكن أن تحدث هذه الظاهرة تلقائيًا، مما يسمح للهيدروجين بإصدار ضوء راديوي يبلغ طوله 21 سم أينما توجد سحب منه.

وتمكن علماء الفلك من الاستفادة من خط 21 سنتيمترًا لقياس حركة الهيدروجين في مجرة ​​درب التبانة والمجرات الأخرى، مما أدى إلى اكتشاف المادة المظلمة على يد فيرا روبين. الآن، تشير دراسة جديدة نُشرت على خادم ما قبل الطباعة arXiv إلى أن خط 21 سنتيمترًا قد يوفر أول دليل على وجود جسيمات المادة المظلمة.

يركز البحث على عصر الهيدروجين في مصفوفة إعادة التأين (HERA)، وهو تلسكوب راديوي في جنوب إفريقيا مصمم خصيصًا لمراقبة الهيدروجين في الكون المبكر. سوف يقوم HERA برسم خريطة للبنية واسعة النطاق للهيدروجين خلال العصور المظلمة الكونية وفترة الفجر الكوني. وتميزت هذه الفترة بوجود المادة المظلمة والسحب الدافئة من غاز الهيدروجين.

إذا كانت المادة المظلمة محايدة حقًا وتتفاعل فقط مع الجاذبية مع المادة والضوء، فإن الضوء البالغ طوله 21 سم يصبح حاسمًا. ومع ذلك، فإن النموذج الأكثر شيوعًا للمادة المظلمة يتضمن جسيمات تسمى WIMPs، والتي تتحلل أحيانًا إلى مادة عادية. سيؤدي هذا الاضمحلال إلى إنتاج جسيمات نشطة يمكنها التفاعل مع الضوء البالغ قطره 21 سنتيمترًا.

تظهر الدراسة أنه حتى لو كان عمر النصف للجزيئات الضخمة ضعيفة التفاعل (WIMPs) أطول بألف مرة مما هو مقدر حاليًا، فإن HERA سيكون قادرًا على اكتشاف تأثيرها على خط الـ 21 سنتيمترًا المبكر. وهذا يعني أنه خلال 1,000 ساعة من المراقبة، يمكن لـ HERA توفير بيانات مهمة حول وجود وخصائص جسيمات المادة المظلمة. حتى لو لم يتم العثور على دليل على اضمحلال المادة المظلمة، فإن قيود HERA على نصف عمر المادة المظلمة ستظل ذات قيمة في استبعاد بعض نماذج WIMP وتضييق نطاق الاحتمالات.

يقدم هذا البحث فرصة مثيرة لتعميق فهمنا للمادة المظلمة ودورها في بداية الكون، وذلك بفضل القدرات الفريدة للتلسكوب الراديوي HERA.

مصادر:
- غايتان فاكينيتي وآخرون، حساسية الإشارة 21 سم لاضمحلال المادة المظلمة، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2308.16656

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

استكشاف تأثير مبيمبا الكمي في تجميد الماء الأكثر سخونة بشكل أسرع

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا
علوم

كيف يساعد Startrackers المركبة الفضائية على التنقل

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو
علوم

منظور جديد للثقوب السوداء: الجاذبية المتوازية واكتشاف "شعر" الثقب الأسود

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

Spin-Flip Decay: تسليط الضوء على المادة المظلمة بالهيدروجين

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

لن يشارك ReedPop في أحداث E3 المستقبلية

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

انضم إلى مهرجان Warwick Fall Apple في Rocky Point Park!

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
الأخبار

تفاصيل مسربة عن سطح وحدات SKU للأجهزة المحمولة من Meteor Lake من Intel

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات