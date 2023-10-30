كاميرا جديدة فائقة التوصيل مزودة بحساسية غير مسبوقة

طور باحثون في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) كاميرا رائدة فائقة التوصيل تتمتع بمستوى استثنائي من الحساسية. تتمتع هذه الكاميرا المتطورة، والتي تتكون من 400,000 بكسل، بالقدرة على اكتشاف الفوتونات الفردية. يتضمن تصميم الكاميرا شبكة من الأسلاك فائقة التوصيل التي لا توفر أي مقاومة حتى يتفاعل الفوتون مع سلك واحد أو أكثر، مما يتسبب في قمع الموصلية الفائقة وتوليد إشارة. ومن خلال تحليل مواقع هذه الإشارات وكثافتها، تتمكن الكاميرا من إنتاج صور عالية الجودة.

ما يميز هذه الكاميرا الجديدة عن الإصدارات السابقة هو الزيادة الكبيرة في عدد البكسل. مع 400 مرة أكثر من البكسل، فهو يفوق دقة أي جهاز آخر من هذا النوع. كانت الإصدارات السابقة محدودة من الناحية العملية بسبب مخرجاتها ذات الجودة المنخفضة. ومع ذلك، فإن الباحثين من NIST واثقون من إمكانية توسيع نطاق هذه البنية المتقدمة، مما يمهد الطريق لكاميرات فائقة التوصيل ذات تنسيق أكبر قادرة على اكتشاف نطاق واسع من الطيف الكهرومغناطيسي.

التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة. على سبيل المثال، في مجال علم الفلك، يمكن أن تكون الكاميرا مفيدة في تصوير المجرات الخافتة أو الكواكب خارج المجموعة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في أبحاث الطب الحيوي، مما يمكّن العلماء من فحص الأنسجة البشرية باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة.

إن الإنجاز الذي حققه باحثو NIST هو نتيجة لحل مبتكر لتحدي طويل الأمد. أثبتت المحاولات السابقة لتبريد مئات الآلاف من الأسلاك فائقة التوصيل بشكل فردي أنها غير عملية. ومع ذلك، تغلب الفريق على هذه العقبة من خلال ترتيب الأسلاك في نمط يشبه الشبكة، على غرار لعبة تيك تاك تو. وقد سمح لهم ذلك بدمج الإشارات من وحدات البكسل المتعددة في عدد قليل من الأسلاك النانوية في درجة حرارة الغرفة.

من حيث الحساسية، تتمتع الكاميرا بقدرات رائعة. ويمكنه التمييز بين الاختلافات في وقت وصول الإشارة التي تصل إلى 50 جزءًا من تريليون من الثانية واكتشاف ما يصل إلى 100,000 فوتون في الثانية التي تضرب الشبكة. صرح الباحث الرئيسي، آدم ماكوغان، أن تقنية القراءة المستخدمة في الكاميرا لديها القدرة على توسيع نطاقها لتشمل كاميرات أكبر حجمًا، وربما تصل إلى عشرات أو مئات الملايين من البكسلات في المستقبل القريب.

ومن خلال مواصلة أبحاثهم، يهدف الفريق إلى تحسين حساسية الكاميرا النموذجية حتى تتمكن من التقاط كل فوتون وارد. وسيمكن هذا التقدم الكاميرا من استكشاف تقنيات التصوير الكمي، والتي يمكن أن تحدث ثورة في مجالات مختلفة بما في ذلك علم الفلك والتصوير الطبي.

أسئلة وأجوبة

س: كيف تعمل الكاميرا فائقة التوصيل؟

ج: تتكون الكاميرا من شبكة من الأسلاك فائقة التوصيل التي لا مقاومة لها حتى يتفاعل الفوتون مع سلك واحد أو أكثر، مما يتسبب في توليد إشارة.

س: ما الذي يميز هذه الكاميرا عن الإصدارات السابقة؟

ج: على عكس الإصدارات السابقة، تتميز هذه الكاميرا بعدد بكسلات مرتفع بشكل لا يصدق، وهو أكبر بـ 400 مرة من أي جهاز من نوعه. يؤدي هذا التحسين إلى تحسين جودة إخراج الكاميرا بشكل كبير.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا؟

ج: إمكانيات الكاميرا تجعلها مناسبة لتصوير المجرات الخافتة أو الكواكب خارج المجموعة الشمسية في علم الفلك. بالإضافة إلى ذلك، له استخدامات محتملة في أبحاث الطب الحيوي، وتحديدًا في فحص الأنسجة البشرية باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة.

س: كيف تغلب الباحثون على التحدي المتمثل في تبريد الأسلاك فائقة التوصيل؟

ج: من خلال ترتيب الأسلاك في نمط يشبه الشبكة ودمج الإشارات من وحدات بكسل متعددة على عدد قليل من الأسلاك النانوية في درجة حرارة الغرفة، تمكن الباحثون من حل مشكلة التبريد.

س: ما هي الخطط المستقبلية لهذه التقنية؟

ج: يهدف الباحثون إلى تحسين حساسية الكاميرا النموذجية لالتقاط كل فوتون وارد. ويتوقعون أيضًا توسيع نطاق التكنولوجيا لتطوير كاميرات تحتوي على عشرات أو مئات الملايين من البكسلات.