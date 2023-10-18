تشير دراسة جديدة إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر مرونة مما كان يعتقد سابقًا

أشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند قد يتمتع بقدر أكبر من المرونة ضد التدهور الذي لا رجعة فيه عما كان يعتقد سابقًا. ويشير البحث إلى أنه حتى لو ارتفعت درجات الحرارة العالمية فوق عتبة درجتين مئويتين، وهو ما يبدو مرجحا بشكل متزايد بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، فإن الغطاء الجليدي لا يزال بإمكانه تجنب الانهيار الكامل إذا انخفضت درجات الحرارة بسرعة نسبيا بعد ذلك.

ويؤكد المؤلف الرئيسي نيلز بوتشو، الباحث في جامعة القطب الشمالي في النرويج، أنه على الرغم من أن الغطاء الجليدي أظهر مرونة غير متوقعة، إلا أن هناك حدود لقدرته على تحمل الاحتباس الحراري. إذا تجاوزت درجات الحرارة عتبة درجتين مئويتين بشكل ملحوظ بعد عام 2 أو ظلت أعلى قليلاً من ذلك لفترات طويلة، فإن احتمال فقدان الجليد بشكل لا رجعة فيه في غضون بضعة آلاف من السنين يصبح من المستحيل تقريباً تجنبه. ومع ذلك، هناك أيضًا نافذة محدودة لتخفيف الضرر، بشرط انخفاض درجات الحرارة خلال إطار زمني معين.

وقد ساهم الغطاء الجليدي في جرينلاند بالفعل بنحو 20% من الزيادة في مستويات سطح البحر العالمية منذ عام 2002، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع بمرور الوقت. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أنها تستجيب لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل أسرع مما تتنبأ به النماذج المناخية. وسوف تستمر الطبقة الجليدية في الذوبان والمساهمة بالمياه في المحيطات، الأمر الذي لا يؤدي إلى رفع مستويات سطح البحر فحسب، بل يؤثر أيضًا على تيارات المحيط المهمة.

وخلافاً للغلاف الجوي، الذي قد يبرد بسرعة نسبياً إذا توقفت انبعاثات الكربون، فإن ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند له عواقب طويلة الأمد. كل عام من الاحترار يذوب في المستقبل. وتشكل آليات ردود الفعل الإيجابية، حيث تؤدي التغيرات في الغطاء الجليدي إلى تسريع تفككه، مصدر قلق كبير. ومع ذوبان سطح الجليد، يصبح أقصر وأكثر تعرضًا للهواء الدافئ، مما يؤدي إلى تضخيم عملية الذوبان.

استخدمت الدراسة نماذج وسيناريوهات مختلفة لتحديد كيفية استجابة الغطاء الجليدي للزيادات المختلفة في درجات الحرارة حتى عام 2100. وأظهرت النتائج أنه إذا انخفضت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في غضون بضعة قرون أو حتى أسرع، فإن الغطاء الجليدي يمكن تجنب الوصول إلى عتبات ردود الفعل الإيجابية الحرجة.

ومن الممكن أن يحدث سيناريو "التجاوز"، حيث تتجاوز درجات الحرارة الأهداف العالمية ثم تنخفض، إذا تم تطوير تقنيات فعالة لإزالة الكربون. ومع ذلك، فإن جدوى التنفيذ على نطاق واسع لا تزال غير مؤكدة.

تثير هذه الدراسة أسئلة مهمة حول مستقبل الغطاء الجليدي في جرينلاند وتؤكد ضرورة معالجة تغير المناخ. تتطلب درجة حرارة العتبة الدقيقة والعمليات الداخلية التي تؤثر على حساسية الغطاء الجليدي مزيدًا من البحث. وفي نهاية المطاف، فإن الإجراءات التي يتخذها البشر ستحدد مستقبل المناخ، وبالتالي مصير الغطاء الجليدي.

مصادر:

– الطبيعة، "مرونة الغطاء الجليدي في جرينلاند في عالمنا الذي يزداد حرارة" (بدون عنوان URL)

– NPR، "توجد نافذة محدودة لحفظ الطبقة الجليدية في جرينلاند" (https://www.npr.org/2023)