يظهر بحث جديد أن اكتشاف النشاط البركاني على كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية للبعثات القادمة

تلقي الأبحاث الحديثة التي أجراها إيان فلين وفريقه في جامعة بيتسبرغ الضوء على كيفية ظهور تدفقات الحمم البركانية على كوكب الزهرة. وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب، إلى إعلام البعثات القادمة إلى كوكب الزهرة من قبل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. ومن المقرر أن تقوم هذه البعثات بفحص الكوكب بحثًا عن علامات تدفقات الحمم البركانية الجديدة، والتي يمكن أن تشير إلى الانفجارات البركانية الأخيرة.

يعد فهم النشاط البركاني على كوكب الزهرة أمرًا بالغ الأهمية لعلماء الكواكب نظرًا لتأثيره المحتمل على سطح الكوكب والغلاف الجوي. ومع البعثات الثلاث القادمة المخصصة لتحديد الانفجارات الأخيرة، يأمل العلماء في الحصول على معلومات قيمة عن الكوكب التوأم للأرض.

ومع ذلك، فإن دراسة النشاط البركاني على كوكب الزهرة ليست مهمة سهلة. تشكل الظروف القاسية على الكوكب تحديات في اكتشاف ودراسة تدفقات الحمم البركانية. إن درجة حرارة كوكب الزهرة المرتفعة التي تبلغ حوالي 850 درجة فهرنهايت وظروفها الجوية القاسية تجعل من الصعب على المجسات المدارية تحديد النشاط البركاني النشط.

للتغلب على هذه التحديات، طور فريق فلين نموذجًا يمكنه تكرار الظروف البيئية على كوكب الزهرة. ومن خلال تعديل النموذج المستخدم على الأرض، قام الباحثون بتعديل الجاذبية ودرجة الحرارة والظروف الجوية لتتناسب مع تلك الموجودة على كوكب الزهرة. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن تدفقات الحمم البركانية على كوكب الزهرة سوف تنتقل إلى مسافة أبعد بنسبة 75٪ تقريبًا من الأرض، مما يعني أنه يمكن اكتشاف تدفقات الحمم البركانية النشطة ودراستها.

يعد عمل فلين ذا أهمية خاصة بالنسبة لمهمة EnVision القادمة، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. يهدف EnVision، المقرر إطلاقه في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، إلى استكشاف كوكب الزهرة بعمق. ومن خلال التعاون مع الفريق العلمي للمهمة، يساهم فلين في معايرة أدوات المهمة للكشف عن علامات النشاط البركاني على كوكب الزهرة بدقة.

ومن خلال فهم كيفية تصرف تدفقات الحمم البركانية على كوكب الزهرة، يمكن للعلماء تعزيز قدرات البعثات المستقبلية والتأكد من عدم إغفال الأدلة على النشاط البركاني. وسيلعب البحث الذي أجراه فلين وفريقه دورًا حيويًا في تمهيد الطريق لفهم أفضل للنشاط البركاني لكوكب الزهرة.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية : الكواكب

- ناسا / مختبر الدفع النفاث