يثير علماء الفلك مخاوف بشأن القمر الصناعي BlueWalker3 والأبراج المستقبلية

يحذر علماء الفلك من التداخل المحتمل الذي يسببه القمر الصناعي BlueWalker3 والأقمار الصناعية المماثلة في المدار الأرضي المنخفض. أصبح القمر الصناعي، الذي طورته شركة AST SpaceMobile، واحدًا من ألمع الأجسام في السماء، حيث يتفوق حتى على بعض النجوم الأكثر إشعاعًا في درب التبانة. تهدف AST SpaceMobile إلى إنشاء شبكة من أبراج الخلايا المدارية لتوفير اتصال عالمي واسع النطاق.

نظرًا للقلق بالفعل بشأن كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة مثل Starlink من SpaceX، والتي يمكن أن تتداخل مع الملاحظات الفلكية بسبب أسطحها اللامعة، يشعر علماء الفلك بالقلق من نشر BlueWalker3 وتأثيراته على الأبراج المستقبلية. يعد القمر الصناعي BlueWalker3 بمثابة مقدمة لأقمار BlueBird التابعة لشركة AST SpaceMobile، والتي تعد أكبر وأكثر سطوعًا من أقمار Starlink الصناعية.

ويوجد حاليًا 18 كوكبة مخطط لها في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع إطلاق ما مجموعه نصف مليون قمر صناعي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار مائة ضعف مقارنة بالعدد الحالي للأقمار الصناعية. وأثار انتشار هذه الأقمار الصناعية مخاوف مراقبي النجوم لأنها تخلق مسارات مشرقة وتوهجات محيطة يمكن أن تعيق الأبحاث الفلكية وتعيق الأجرام السماوية الخافتة.

جمعت الدراسة الأخيرة حول تأثيرات القمر الصناعي BlueWalker3 ملاحظات من علماء الفلك الهواة والمحترفين حول العالم. وكشفت أن BlueWalker3 مشرق مثل اثنين من أكثر النجوم سطوعًا في السماء. وتسلط الدراسة الضوء على الطبيعة العالمية للمشكلة، مع تأثير يمكن رؤيته في كل مكان في العالم.

ردًا على المخاوف، ذكرت AST SpaceMobile أنها تعمل مع علماء الفلك على تقليل الاضطرابات وأكدت أن مجموعتها ستتألف من حوالي 90 قمرًا صناعيًا، مقارنة بعشرات الآلاف التي خططت لها شركات أخرى. ومع ذلك، فإن أقمار بلوبيرد أكبر بكثير وأكثر سطوعًا من الأقمار الصناعية الموجودة، مما يجعلها مصدر قلق كبير لعلماء الفلك.

في الوقت الحالي، لا توجد لوائح معمول بها لمنع إطلاق مجموعات الأقمار الصناعية الساطعة والضخمة. يدعو العلماء والمدافعون عن السماء المظلمة وجماعات حقوق السكان الأصليين إلى وضع لوائح لحماية الملاحظات الفلكية والحفاظ على السماء ليلاً. وبينما تُبذل الجهود للتخفيف من سطوع الأقمار الصناعية، فإن وتيرة إطلاق الأقمار الصناعية لا تزال سريعة.

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مصادر:

- مصدر الصورة: ماركو لانجبروك/جامعة دلفت التقنية

– مقال المصدر: [نيويورك تايمز] (لم يتم توفير عنوان URL)