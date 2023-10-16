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علوم

مسبار باركر الشمسي: تحطيم الأرقام القياسية وكشف أسرار الشمس

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
مسبار باركر الشمسي: تحطيم الأرقام القياسية وكشف أسرار الشمس

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مؤخرًا رقمين قياسيين رائعين في استكشاف الفضاء. وفي أواخر سبتمبر، أصبح أسرع جسم من صنع الإنسان، حيث وصلت سرعته إلى 635,266 كيلومترًا في الساعة عند اقترابه من الشمس. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أول مركبة فضائية تمر عبر الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، حيث تلتقط صورًا ستساعد العلماء على فهم سلوك الشمس والتنبؤ بالعواصف الشمسية.

تم إطلاق مسبار باركر الشمسي في أغسطس 2018، وهو في مهمة لدراسة هالة الشمس، وهي الطبقة الخارجية من غلافها الجوي. ولتحقيق ذلك، فإنه يستخدم مساعدة الجاذبية من كوكب الزهرة ليقترب تدريجياً من الشمس. ومن المقرر أن يتم التحليق الأخير حول كوكب الزهرة في أواخر عام 2024، مما يجعله على بعد 6.16 مليون كيلومتر فقط من سطح الشمس.

لقد كانت رحلة المسبار رائدة بأكثر من طريقة. فهي لم تحطم الأرقام القياسية في السرعة والمسافة فحسب، بل قدمت أيضًا رؤى علمية قيمة. من خلال المرور عبر طرد كتلي إكليلي، نجح مسبار باركر الشمسي في التقاط صور لانفجار هائل للبلازما أطلقته الشمس. ستساهم هذه البيانات في فهم أفضل لسلوك الشمس ومساعدة العلماء على التنبؤ بالعواصف الشمسية التي يمكن أن تؤثر على الأرض.

يعد مسبار باركر الشمسي أعجوبة هندسية وشهادة على براعة الإنسان. إن مهمتها المتمثلة في الكشف عن أسرار الشمس تمهد الطريق لفهم أعمق لنجمنا وقوته الهائلة. ومع كل إنجاز يحققه المسبار، فهو يقربنا من كشف أسرار الكون.

مصادر:
- المقالة الأصلية بقلم بيدرو دومينغيز روخاس، مسؤول الدعاية والمنتج السمعي البصري، [اسم المصدر]
- تعريفات:
– القذف الكتلي الإكليلي (CME): انفجار هائل للبلازما من هالة الشمس إلى الفضاء.

يرجى ملاحظة أنه تم حذف عناوين URL الخاصة بالمقالة المصدر الأصلي واسم المصدر.

By روبرت أندرو

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