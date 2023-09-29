يُظهر المرصد المحدث على VLT التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي وعدًا لأبحاث الكواكب الخارجية

حققت دراسات الكواكب الخارجية تقدمًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، حيث تم تأكيد وجود أكثر من 5,000 كوكب خارج المجموعة الشمسية وآلاف أخرى في انتظار التأكيد. مع هذا العدد الكبير من الكواكب المتاحة للدراسة، يحول الباحثون الآن تركيزهم من الاكتشاف إلى التوصيف، وتحديدًا البحث عن علامات الحياة والنشاط البيولوجي، المعروفة باسم التوقيعات الحيوية. ومن المتوقع أن يتم تسهيل هذا التحول من خلال مراصد الجيل التالي مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ومهمة العبور الكوكبي وتذبذبات النجوم (PLATO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

في حين أن العديد من المرافق الأرضية تلعب دورًا حاسمًا في دراسة الكواكب الخارجية، بما في ذلك التلسكوب الكبير للغاية (ELT)، وتلسكوب ماجلان العملاق (GMT)، وتلسكوب الثلاثين مترًا (TMT)، إلا أنه يمكن أيضًا ترقية المراصد الحالية لأداء مهامها. أبحاث الكواكب الخارجية الحيوية. قدمت ورقة بحثية حديثة أجراها فريق دولي من علماء الفلك النتائج الأولية لتجربة مقياس طيف التصوير عالي الدقة (HiRISE)، وهي أداة جديدة تم تركيبها على التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO).

أصبح التصوير المباشر، وهو طريقة لاكتشاف الكواكب الخارجية عن طريق تصوير الضوء المنعكس من أغلفتها الجوية وأسطحها، ذا أهمية متزايدة في أبحاث الكواكب الخارجية. تسمح هذه التقنية لعلماء الفلك بتحليل التركيب الكيميائي للأجواء الجوية للكواكب الخارجية عن طريق فحص الضوء المنعكس باستخدام مقاييس الطيف. تم تصميم HiRISE لتوصيف الكواكب العملاقة خارج المجموعة الشمسية في نطاق الأشعة تحت الحمراء H، مما يتيح قياس امتصاص بخار الماء والظواهر الجوية الأخرى.

يؤدي دمج HiRISE مع VLT إلى توسيع قدرات التصوير للمرصد، خاصة من حيث الدقة الطيفية. مع دقة تبلغ 100,000، يوفر HiRISE توصيفًا طيفيًا أكثر تفصيلاً ويتيح قياس المعلمات الديناميكية مثل سرعة مدار الكوكب ودورانه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحديث الأجهزة والمراصد الحالية من خلال اقتران الألياف الضوئية يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لبناء مرافق جديدة من الألف إلى الياء.

ويقلل هذا النهج من التكاليف، ويقلل من التأخير، ويتجنب الخلافات المرتبطة ببناء مرافق جديدة. ومن خلال استخدام الأدوات الموجودة وربطها بالتقنيات الجديدة، يستطيع علماء الفلك تسريع الأبحاث وتطوير أدوات قوية تستفيد من البنية التحتية القائمة. يوضح نجاح HiRISE إمكانية ترقية المراصد لتحسين توصيف الكواكب الخارجية وتعزيز فهمنا لتكوينها وتطورها.

مصادر:

- "مقياس الطيف التصويري عالي الدقة المحدث على التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي يُظهر وعدًا لأبحاث الكواكب الخارجية" - Universe Today

– طباعة مسبقة للورقة من قبل الدكتور آرثر فيجان وآخرون. – علم الفلك والفيزياء الفلكية (في انتظار النشر).