حققت دراسات الكواكب الخارجية تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث ينتظر الآلاف من الكواكب الخارجية المؤكدة والعديد من المرشحين التأكيد. ومع تحول تركيز الباحثين من الكشف إلى التوصيف، يتزايد البحث عن العلامات المحتملة للحياة والبصمات الحيوية. ومن المتوقع أن يتم تسريع هذا التحول في التركيز من خلال مراصد الجيل التالي والمرافق المحسنة.

من المتوقع أن يحقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، وتلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي، ومهمة العبور الكوكبي وتذبذبات النجوم (PLATO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية اختراقات كبيرة في أبحاث الكواكب الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب المراصد الأرضية مثل التلسكوب الكبير للغاية (ELT)، وتلسكوب ماجلان العملاق (GMT)، وتلسكوب الثلاثين مترًا (TMT) أدوارًا حيوية في توصيف الكواكب الخارجية.

في ورقة بحثية حديثة، استكشف فريق دولي من علماء الفلك إمكانية تحديث المراصد الحالية لأبحاث الكواكب الخارجية. وقد قدموا النتائج الضوئية الأولى لأداة التصوير عالي الدقة والتحليل الطيفي للكواكب الخارجية (HiRISE) المثبتة على التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي.

التصوير المباشر، وهو أسلوب يستخدم بشكل متزايد لدراسة الكواكب الخارجية، يسمح لعلماء الفلك باكتشاف الكواكب عن طريق تصوير الضوء المنعكس من أغلفتها الجوية وأسطحها. تتيح هذه الطريقة فحص الضوء المنعكس باستخدام مقاييس الطيف لتحديد التركيب الكيميائي للأجواء الجوية للكواكب الخارجية.

تم تصميم أداة HiRISE الموجودة على VLT لتوصيف الكواكب العملاقة خارج المجموعة الشمسية (EGPs) في نطاق الأشعة تحت الحمراء H. فهو يجمع بين جهاز تصوير SPHERE ومقياس الطيف CRIRES الذي تمت ترقيته باستخدام ألياف بصرية أحادية الوضع. مع دقة تبلغ 100,000، يوفر HiRISE توصيفًا طيفيًا أكثر تفصيلاً ويتيح قياسات المعلمات الديناميكية مثل السرعة المدارية والدوران.

تعمل هذه الأداة التي تمت ترقيتها على تعزيز قدرات التصوير لـ VLT، مما يتيح تحسين القياس الفلكي والاستقرار الزمني والانحرافات البصرية والنقل. وإلى جانب توصيف الغلاف الجوي، ستساعد هذه القياسات في دراسة تكوين الجنيه المصري وتكوينه وتطوره.

في الختام، من المقرر أن تؤدي مراصد الجيل التالي والمرافق المحدثة إلى إحداث ثورة في أبحاث الكواكب الخارجية من خلال تمكين التوصيف التفصيلي والتحقيق في هذه العوالم البعيدة.

مصادر:

– د. آرثر فيغان، مختبر الفيزياء الفلكية في مرسيليا

– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)