اكتشف العلماء مرحلة غير معروفة من الماء في أورانوس ونبتون

كشفت دراسة حديثة باستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة عن وجود مرحلة غير معروفة سابقًا من الماء، تسمى Ice XIX، في عمالقة الجليد أورانوس ونبتون. تتمتع هذه الكواكب الغازية العملاقة، التي تحتوي على كميات هائلة من الماء، بضغوط شديدة تزيد بمقدار مليوني مرة عن الغلاف الجوي للأرض ودرجات حرارة مماثلة لسطح الشمس.

يوفر اكتشاف Ice XIX رؤى مهمة حول بنية وتكوين هذه الكواكب. يُعتقد أن المجالات المغناطيسية المعقدة التي لوحظت في أورانوس ونبتون تتولد عن حالات فائقة التأين من الجليد المائي في ظل هذه الظروف القاسية. ومع ذلك، فإن دراسة البنية الجليدية كانت صعبة بسبب الضغوط ودرجات الحرارة الشديدة التي ينطوي عليها الأمر.

أجرى العلماء أبحاثهم باستخدام أداة المادة في الظروف القصوى في مصدر الضوء Linac Coherent، وهو ليزر إلكترون فائق السرعة خالٍ من الأشعة السينية. ومن خلال إعادة إنتاج الظروف القاسية الموجودة في المناطق الداخلية لأورانوس ونبتون، تمكنوا من مراقبة تكوين الجليد التاسع عشر. تحتوي هذه المرحلة الجديدة من الجليد عالي الضغط على بنية شبكية مكعبة مركزها الجسم وتتشكل عند 200 جيجا باسكال (2 مليون ضغط جوي) و5,000 كلفن (8,500 درجة فهرنهايت).

أحد الآثار المهمة لهذا الاكتشاف هو أن بنية BCC لـ Ice XIX تسمح بزيادة التوصيل الكهربائي في أعماق عمالقة الجليد. تشير هذه النتيجة إلى أن الجزء الداخلي من هذه الكواكب قد يكون أكثر موصلية مما كان يُعتقد سابقًا، مما قد يفسر المجالات المغناطيسية متعددة الأقطاب التي تم قياسها بواسطة المركبة الفضائية فوييجر XNUMX.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الخصائص الفريدة للمياه في ظل الظروف القاسية وتوفر رؤى قيمة حول عمالقة الجليد الغامضة في نظامنا الشمسي.

المرجع مجلة:

جليسون، أ، وآخرون، الضغط الديناميكي للمياه حسب الظروف في التصميمات الداخلية لعملاق الجليد. التقارير العلمية 12، 715 (2022). دوى: 10.1038/s41598-021-04687-6

مصادر: التقارير العلمية، DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6