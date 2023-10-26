تتعاون ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير كاميرا متقدمة لمهمة أرتميس

تكتسب خطط ناسا للعودة المظفرة إلى القمر زخما، مع كاميرا جديدة مصممة خصيصا لرواد الفضاء لالتقاط صور مذهلة في الفضاء. يجري تطوير الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لمهمة Artemis III القادمة، المقرر إجراؤها في ديسمبر 2025.

ولضمان الأداء الأمثل، سيتم تصنيع الكاميرا من خلال إعادة استخدام هياكل الكاميرات الاحترافية الجاهزة للاستخدام. وسيحتوي على عدسات حديثة وحساسية استثنائية للضوء، مما يمكّن رواد الفضاء من التقاط الصور في ظروف الإضاءة المباشرة والمنخفضة. ومن خلال اعتماد تصميم بدون مرآة، تستفيد الكاميرا من إمكانات الإضاءة المنخفضة الاستثنائية والنطاق الديناميكي الموجود في أفضل الكاميرات غير المزودة بمرآة المتوفرة في السوق.

وقد أظهرت الاختبارات الأخيرة الإمكانات الهائلة للكاميرا، حيث تحاكي ظروف الإضاءة القمرية في بيئات متنوعة مثل الكهوف المظلمة العميقة والسهول المتربة. وقد زودت هذه التقييمات الباحثين برؤى قيمة لتعزيز أدائها بشكل أكبر.

أجرت وكالة ناسا عدة تعديلات لتكييف كاميرا المستهلك مع بيئة الفضاء. تمت إضافة بطانية واقية من الحرارة لحماية الكاميرا من البرودة الشديدة في الفضاء، والتي يمكن أن تنخفض إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى -328 درجة فهرنهايت / -200 درجة مئوية. ستحمي هذه البطانية أيضًا الكاميرا من الغبار القمري، المعروف بطبيعته الكاشطة وإمكانية إتلاف المعدات. علاوة على ذلك، ونظرًا للتحديات التي يفرضها تشغيل أزرار الكاميرا بقفازات ضخمة، أعادت وكالة ناسا تصميم الواجهة، ودمج أزرار أكبر والحد من عدد الخيارات لتحسين سهولة الاستخدام.

واحدة من أبرز ميزات الكاميرا هي قدرات الفيديو المتقدمة. سيقوم رواد الفضاء بتسجيل أنشطتهم الاستكشافية باستخدام الكتاب الميداني الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية، مما يسمح لمعلمي الجيولوجيا بمتابعة الطاقم ودعمه في الوقت الفعلي. تعمل هذه الأداة على تعزيز التعاون العلمي والتوثيق أثناء الرحلات الميدانية الجيولوجية.

بالمقارنة مع بعثات أبولو السابقة، التي استخدمت كاميرات Hasselblad الميكانيكية ذات القدرات المحدودة، تهدف مهمة Artemis إلى زيادة كمية المحتوى المرئي الذي تم التقاطه بشكل كبير. لتحديد العدسات الأكثر ملاءمة للمهمة، كان الفريق يستكشف الخيارات بنشاط، بما في ذلك العدسات الكلية والمناظر الطبيعية.

يمثل تطوير الكاميرا القمرية العالمية المحمولة تقدمًا مثيرًا في استكشاف الفضاء، ويعد بتقديم رؤى غير مسبوقة لسطح القمر. يجسد التعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الجهد الدولي لدفع حدود المعرفة البشرية وتوسيع فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)؟

الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) هي كاميرا طورتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لرواد الفضاء لالتقاط الصور أثناء المهام الفضائية، ولا سيما مهمة Artemis III المخطط لها في ديسمبر 2025.

2. كيف يختلف HULC عن كاميرات القمر السابقة؟

على عكس كاميرات القمر السابقة، تم تجميع HULC من أجسام كاميرات احترافية جاهزة للاستخدام وتتضمن عدسات حديثة. لقد تم تصميمه ليكون بدون مرآة، مما يسمح له بالتفوق في ظروف الإضاءة المباشرة والمنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن HULC تعديلات لاستيعاب قيود المساحة، مثل الحماية الحرارية وواجهة سهلة الاستخدام لرواد الفضاء الذين يرتدون القفازات.

3. ما هي التعديلات التي تم إجراؤها على HULC؟

أضافت وكالة ناسا بطانية واقية من الحرارة لحماية الكاميرا من البرد الشديد في الفضاء والغبار القمري، الذي يمكن أن يسبب أضرارًا. تمت إعادة تصميم الواجهة أيضًا بأزرار أكبر وخيارات أقل لتسهيل التشغيل باستخدام القفازات الضخمة.

4. ما هي إمكانيات الفيديو لـ HULC؟

يتميز HULC بقدرات فيديو متقدمة تسمح لرواد الفضاء بتوثيق أنشطة الاستكشاف الخاصة بهم في الوقت الفعلي. يتم إرسال لقطات الفيديو هذه إلى مدرسي الجيولوجيا الذين يمكنهم تقديم الدعم والتحليل المباشر من غرفة العلوم.

5. كيف يساهم HULC في استكشاف الفضاء؟

يمثل تطوير HULC تقدمًا كبيرًا في استكشاف الفضاء من خلال تمكين رواد الفضاء من التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة لسطح القمر. ستوفر هذه البيانات رؤى قيمة وتساهم في فهمنا للبيئة القمرية.